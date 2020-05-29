Роспотребнадзор: В больницах Петербурга свободны почти 40% коек, но этого недостаточно для снятия ограничений

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Катаева заявила, что обстановка в городе остается сложной и для начала снятия ограничений не хватает установленного количества свободных мест в больницах.



«На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается напряженной. На сегодняшний день мы не можем говорить о том, что мы можем перейти на первый этап, — заявила она 29 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». — На сегодняшний день у нас свободно 38,9% специализированных коек. А свободно должно быть не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках».