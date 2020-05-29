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29.05.2020 18:51
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Роспотребнадзор: В больницах Петербурга свободны почти 40% коек, но этого недостаточно для снятия ограничений

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Катаева заявила, что обстановка в городе остается сложной и для начала снятия ограничений не хватает установленного количества свободных мест в больницах.

«На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается напряженной. На сегодняшний день мы не можем говорить о том, что мы можем перейти на первый этап, — заявила она 29 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». — На сегодняшний день у нас свободно 38,9% специализированных коек. А свободно должно быть не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках».

Тем не менее губернатор Беглов подписал постановление, которое рассказывает, как городу жить до середины июня. Рады пожилые и законопослушные, бизнес просто ждет продолжения. Магазины и парикмахерские до 14 июня не откроются.

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Комментарии (7)

Al20
А кто выдумал эти 50% запаса? Хоть одно логичное обоснование существует, почему именно 50, а не 40 или 60?
bubor
Сегодня около 12.00 была статья, что все больницы переполнены. Откуда 40% свободных коек?
krasnonosov
Предлагаю еще дольше держать в больницах здоровых людей и назначить им не менее 10 отрицательных тестов, которые делать по 3-4 недели каждый. Тогда свободных коек точно не останется и еще нужно будет пара миллиардов переложить из бюджета в нужный карман для расширения коровника в "Ленэкспо".
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