В Петербурге с начала действия коронавирусных ограничений спрос на жилье упал вдвое

С начала введения ограничительных мер из-за коронавируса объем продаж жилых помещений в Петербурге упал на 50–55%. Об этом 29 мая «Фонтанке» сообщили в городском комитете по строительству, подчеркнув, что данные основаны на информации, полученной от представителей рынка.



«Застройщиками отмечается незначительное снижение темпов выполнения строительных работ, а также снижение объемов продаж жилых помещений с начала введения ограничительных мер на 50–55%», — рассказали в Смольном.



Комитет еженедельно мониторит состояние строительной отрасли, для этого чиновники организовали анализ информации крупнейших застройщиков города, которые возводят многоквартирные жилые дома.

