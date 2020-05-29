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29.05.2020 14:10
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В Петербурге с начала действия коронавирусных ограничений спрос на жилье упал вдвое

С начала введения ограничительных мер из-за коронавируса объем продаж жилых помещений в Петербурге упал на 50–55%. Об этом 29 мая «Фонтанке» сообщили в городском комитете по строительству, подчеркнув, что данные основаны на информации, полученной от представителей рынка.

«Застройщиками отмечается незначительное снижение темпов выполнения строительных работ, а также снижение объемов продаж жилых помещений с начала введения ограничительных мер на 50–55%», — рассказали в Смольном.

Комитет еженедельно мониторит состояние строительной отрасли, для этого чиновники организовали анализ информации крупнейших застройщиков города, которые возводят многоквартирные жилые дома.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

ussr_forever
грызите сами свой бетон, нам ваши бетонные кубики и даром не нужны... понастроят муравейников, потом думают, как продать втридорога.... выставьте по себестоимости сегодня - и завтра у вас нечего будет продавать.... не готовы? тогда и нефиг тут ныть ...ищите лохов в другом месте...
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