Детский омбудсмен предлагает урезать финансирование клиник, где делают аборты, и ограничить продажу в аптеках сопутствующих препаратов

«Можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов», — говорится в докладе Кузнецовой, который она представила президенту РФ 28 мая, сообщает «Интерфакс».

Оригинальным образом предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова бороться за увеличение рождаемости в РФ. Она хочет уменьшить в аптеках количество лекарств для абортов и сократить финансирование клиник, чтобы объем выделяемых средств был обратно пропорционален количеству операций по прерыванию беременности.

Детский омбудсмен уверена, что клиники должны материально быть заинтересованы в сохранении ребенка, а «не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности».



Помимо этого Кузнецова предлагает ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарств.



Уполномоченный приводит в докладе данные Росстата и Счетной палаты РФ о том, что естественная убыль населения в 2019 году стала самой высокой за последние 11 лет. Превышение числа умерших над числом родившихся за девять месяцев прошлого года составило 259 600 человек.



Предложения омбудсмена направлены в Федеральное собрание РФ и Кремль.



Анна Кузнецова последовательно выступает за увеличение рождаемости. 28 мая на своей странице в Facebook она сообщила, что родила седьмого ребенка.

В докладе уполномоченный также предлагает ввести пожизненное наблюдение за педофилами и изымать маткапитал у семей, которые пользуются им в непредназначенных целях.

