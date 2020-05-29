Детский омбудсмен предлагает урезать финансирование клиник, где делают аборты, и ограничить продажу в аптеках сопутствующих препаратов
Оригинальным образом предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова бороться за увеличение рождаемости в РФ. Она хочет уменьшить в аптеках количество лекарств для абортов и сократить финансирование клиник, чтобы объем выделяемых средств был обратно пропорционален количеству операций по прерыванию беременности.
«Можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов», — говорится в докладе Кузнецовой, который она представила президенту РФ 28 мая, сообщает «Интерфакс».
Детский омбудсмен уверена, что клиники должны материально быть заинтересованы в сохранении ребенка, а «не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности».
Помимо этого Кузнецова предлагает ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарств.
Уполномоченный приводит в докладе данные Росстата и Счетной палаты РФ о том, что естественная убыль населения в 2019 году стала самой высокой за последние 11 лет. Превышение числа умерших над числом родившихся за девять месяцев прошлого года составило 259 600 человек.
Предложения омбудсмена направлены в Федеральное собрание РФ и Кремль.
Анна Кузнецова последовательно выступает за увеличение рождаемости. 28 мая на своей странице в Facebook она сообщила, что родила седьмого ребенка.
В докладе уполномоченный также предлагает ввести пожизненное наблюдение за педофилами и изымать маткапитал у семей, которые пользуются им в непредназначенных целях.