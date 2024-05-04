Как ЮКОС. Основатель «Рольфа» планирует судиться за границей из-за национализации компании в России

Основатель автодилерской группы компаний «Рольф» Сергей Петров собирается взыскать с российских властей компенсацию за передачу его бизнеса под госуправление. Об этом он заявил в интервью Bloomberg, опубликованном 4 мая.



Как сообщает агентство, представители бизнесмена уже подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта о гражданских и политических правах, из которого Россия пока не вышла.

Предприниматель надеется получить компенсацию по аналогии с делом ныне несуществующей нефтяной компанией ЮКОС. В 2014 году Третейский суд в Гааге признал, что Россия экспроприировала активы компании и обязал страну выплатить 50 млрд долларов. С учетом процентов сумма компенсации выросла до 60 млрд долларов. Россия оспаривает данное решение. Судебное разбирательство продолжается.