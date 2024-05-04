Как ЮКОС. Основатель «Рольфа» планирует судиться за границей из-за национализации компании в России

Основатель автодилерской группы компаний «Рольф» Сергей Петров собирается взыскать с российских властей компенсацию за передачу его бизнеса под госуправление. Об этом он заявил в интервью Bloomberg, опубликованном 4 мая.
Как сообщает агентство, представители бизнесмена уже подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта о гражданских и политических правах, из которого Россия пока не вышла.
Предприниматель надеется получить компенсацию по аналогии с делом ныне несуществующей нефтяной компанией ЮКОС. В 2014 году Третейский суд в Гааге признал, что Россия экспроприировала активы компании и обязал страну выплатить 50 млрд долларов. С учетом процентов сумма компенсации выросла до 60 млрд долларов. Россия оспаривает данное решение. Судебное разбирательство продолжается.
В интервью Петров назвал претензии Генпрокуратуры к нему политически мотивированными. В частности, по его мнению, недовольство властей вызвало его решение не участвовать в голосовании о присоединении Крыма в 2014 году. Петров тогда проводил свой второй срок в должности депутата Госдумы. С 2016 года он постоянно проживает в Австрии и имеет гражданство этой станы.
«Это клептократия. Здесь нет никаких законов, только избирательное применение правосудия», - сказал предприниматель в интервью относительно того, что «Рольф» оказался под управлением государства.
В 2019 году в отношении Сергея Петрова и группы топ-менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело. Следствие считало, что они вывели средства с помощью покупки акций у самих себя: деньги из России ушли, а бенефициар не изменился. Сумму ущерба оценили в 4 млрд рублей.
Бывшего парламентария и других фигурантов дела арестовали заочно, только директора департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро поместили под домашний арест. Обвинительное заключение по уголовному делу прокуратура утвердила в мае 2021 года. А уже в феврале 2022-го суд постановил взыскать с «Рольфа» 19,4 миллиарда рублей. Анатолий Кайро сел на 8 лет.
В 2023 году Генпрокуратура инициировала национализацию автодилера. Претензии ведомства сводились к тому, что Петров, будучи депутатом Госдумы, продолжил нелегально владеть и управлять бизнесом, используя активы в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Московский районный суд Петербурга удовлетворил требование. Указом президента Владимира Путина «Рольф» перешел под управление Росимуществом. Компанию возглавил выходец из группы «Авилон» Алексей Гуляев.