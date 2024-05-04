    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Дождь

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    756мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.69eur98.56

    Как ЮКОС. Основатель «Рольфа» планирует судиться за границей из-за национализации компании в России

    1564
    4 комментария

    Основатель автодилерской группы компаний «Рольф» Сергей Петров собирается взыскать с российских властей компенсацию за передачу его бизнеса под госуправление. Об этом он заявил в интервью Bloomberg, опубликованном 4 мая.

    Как сообщает агентство, представители бизнесмена уже подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта о гражданских и политических правах, из которого Россия пока не вышла.

    Предприниматель надеется получить компенсацию по аналогии с делом ныне несуществующей нефтяной компанией ЮКОС. В 2014 году Третейский суд в Гааге признал, что Россия экспроприировала активы компании и обязал страну выплатить 50 млрд долларов. С учетом процентов сумма компенсации выросла до 60 млрд долларов. Россия оспаривает данное решение. Судебное разбирательство продолжается.

    В интервью Петров назвал претензии Генпрокуратуры к нему политически мотивированными. В частности, по его мнению, недовольство властей вызвало его решение не участвовать в голосовании о присоединении Крыма в 2014 году. Петров тогда проводил свой второй срок в должности депутата Госдумы. С 2016 года он постоянно проживает в Австрии и имеет гражданство этой станы.

    «Это клептократия. Здесь нет никаких законов, только избирательное применение правосудия», - сказал предприниматель в интервью относительно того, что «Рольф» оказался под управлением государства.

    В 2019 году в отношении Сергея Петрова и группы топ-менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело. Следствие считало, что они вывели средства с помощью покупки акций у самих себя: деньги из России ушли, а бенефициар не изменился. Сумму ущерба оценили в 4 млрд рублей.

    Бывшего парламентария и других фигурантов дела арестовали заочно, только директора департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро поместили под домашний арест. Обвинительное заключение по уголовному делу прокуратура утвердила в мае 2021 года. А уже в феврале 2022-го суд постановил взыскать с «Рольфа» 19,4 миллиарда рублей. Анатолий Кайро сел на 8 лет.

    В 2023 году Генпрокуратура инициировала национализацию автодилера. Претензии ведомства сводились к тому, что Петров, будучи депутатом Госдумы, продолжил нелегально владеть и управлять бизнесом, используя активы в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Московский районный суд Петербурга удовлетворил требование. Указом президента Владимира Путина «Рольф» перешел под управление Росимуществом. Компанию возглавил выходец из группы «Авилон» Алексей Гуляев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close