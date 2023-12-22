Дилер государственного значения. В «Рольф» пришли именем Кремля

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС Поделиться Поделиться





Утро 22 декабря для российского авторынка началось с сенсации: лично Владимир Путин передал Росимуществу своим указом управление группой "Рольф". Изрядно потрепанной кризисом, но все еще крупнейшим в стране. "Фонтанка" первая узнала и рассказала: возглавил компанию выходец из группы "Авалон".

Передача акций крупнейшего в России дилерского автомобильного холдинга России «Рольф» с выручкой в 160 миллиардов рублей под временное управление Росимущества 22 декабря связана, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «исключительно с экономической целесообразностью», соблюдением законодательства РФ и «с учетом также известной международной экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас».



«Для нас это было неожиданностью», — признаются участники российского авторынка, описывая свои чувства как смятение и растерянность: еще совсем недавно «Рольф» готовилась выкупить компания «Ключавто», и то, что сделка состоится, до определенного момента не вызывало сомнений.



«Фонтанка» рассказывает, как «Рольф» снискал себе славу одной из лучших компаний на авторынке, как стоявший за ней экс-депутат Госдумы превратился в фигуранта уголовного дел и беглеца, и кто возглавил дело его жизни теперь.

Лучшая в свое время

Компания «Рольф» была основана в Петербурге в 1991 году. Как говорят сами участники авторынка, это была лучшая компания в свое время, а может и остается такой сегодня.

Успех «Рольфу» принес дилерский контракт на безальтернативной основе, заключенный с Mitsubishi в августе того же 1991 года. Lancer и другие модели японского производителя хлынули рекой — компания завладела 10 % российского рынка, тогда как в других странах доля «японцев» едва дотягивала до 1%. Самой продаваемой иномаркой в России конца 1990 была Mitsubishi Lancer, которую все дилеры страны покупали строго через «Рольф». У него же был выгодный контракт с заводом Ford во Всеволожске. Такого же эксклюзива, как с японцами не было, но успех следующего бестселлера рынка, Ford Focus также принес компании серьезные дивиденды.



В середине 2000-х «Рольфу» удалось выстроить в России продажи только набирающей силу марки Hyundai. Сотрудничество южнокорейского концерна с заводом в Таганроге, где массово сходили с конвейера Accent и Sonata, вывели Hyundai в России на первое место. Выходит, компания всегда ставила на будущих лидеров и не ошибалась. Отдельным бизнесом был импорт машин. Автовозы «Рольфа» стояли в диких очередях на финской границе, но зато обеспечивали конкурентов и себя машинами на ставящем рекорд за рекордом рынке.



Не жаловался и сам «Рольф». В середине 2000-х на его долю приходился 21% всех иномарок в России, в 2004 году оборот всей группы составил 1,2 миллиарда долларов, писал тогда Forbes. В 2021 году «Рольф» с выручкой в 246,2 миллиона долларов в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России» занял 39 строчку.

Про таких говорят: «С позицией»

За успехом «Рольфа» стоял выходец из Оренбурга, бывший военный летчик Сергей Петров. В рейтинге того же Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» 66-летний частный инвестор Петров расположился на 127 строке с капиталом в 950 миллионов долларов.



Параллельно активной предпринимательской деятельности Петрова развивалась и деятельность общественно-политическая. В 2007 и 2011 годах он избирался депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

— Ходил по Болотной с плакатами, про таких, как он говорят: «с позицией», был прозападник в каком-то смысле, — отзывается о Сергее Петрове коллега по авторынку.

Вскоре после того, как Петров ушел из Госдумы, разразился скандал. В 2019 году в офисы группы «Рольф» пришли с обысками, по результатам которых родилось уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».



Петрова и ряд топ-менеджеров «Рольфа» обвинили в том, что они вывели средства с помощью покупки акций самих у себя: деньги из России ушли, а бенефициар не изменился. По версии Следственного комитета, деньги ушли не куда-нибудь, а на счет одной из его компаний. Сумму ущерба оценили в 4 миллиарда рублей.



Сергей Петров все обвинения отверг. Как писала «Фонтанка», он связал их с попыткой рейдерского захвата компании, либо с политической местью за его позицию в Госдуме. Заявления он сделал, находясь за пределами страны, и отметил, что возвращаться туда, где «тебе планируют что-то пришить», он не собирается, и выставил «Рольф» на продажу. Петрова и других фигурантов дела арестовали заочно. Кроме директора департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро, которого поместили под домашний арест. Обвинительное заключение по уголовному делу прокуратура утвердила в мае 2021 года. А уже в феврале 2022-го суд постановил взыскать с «Рольфа» 19,4 миллиарда рублей. Анатолий Кайро сел на 8 лет.



«Вы что, на полном серьезе?»

Параллельно с чередой скандалов вокруг «Рольфа» развивалась другая сюжетная линия. Как рассказал «Фонтанке» владелец одной из крупнейших в России дилерских сетей, взращенные в «Рольфе» топ-менеджеры заняли ключевые позиции у краснодарского автодилера «Ключавто» — еще одного топового дилерского холдинга России.

— В конце 2021 года, когда в автобизнесе все было очень хорошо и рентабельно, «Ключавто» заключила соглашение о выкупе «Рольфа». Но после того, как произошло СВО, западные бренды ушли и ценность этого актива понизилась, — объясняет собеседник «Фонтанки».

Это подтверждается цифрами. Выручка за 2022 год упала на 36% к предыдущему году. А собственно, продажи новых машин обрушились втрое — 25 тысяч против 77 тысяч годом ранее.Поддерживал трейд-ин: он упал всего на 20% в штуках до 74 тысяч. А вот объем техобслуживания рухнул до минимального с 2016 года — всего 3 млн нормо-часов против 4,3 миллионов в 2021 году. «Рольф», мягко говоря, уже не тот.



О том, что сделка с «Ключавто», намеченная на первый квартал 2022 года, вряд ли состоится, стало понятно в апреле того же года. О том, что она «находится на паузе», заявил директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников.

Однако разговоры о том, что «Рольф» передадут кому-то еще, в кругах автодилеров не утихали. Одной из основных задач, которые должна была решить новая сделка, был вывод за границу денег, вырученных от продажи «Рольфа», рассказал «Фонтанке источник, знакомый с ситуацией. И чтобы деньги оказались не где-нибудь, а в Австрии, где живет Сергей Петров.



Вполне возможно, однако «Фонтанка» лишь предполагает, у потенциального покупателя «Рольфа» мог состояться примерно такой диалог: «Вы что, на полном серьезе намерены отдать деньги Петрову? В недружественную Австрию? Да бросьте, сейчас мы сами все решим».



А может и не было такого. Однако Указом Владимира Путина 22 декабря акции автодилера «Рольф» и других его активов передали под временное управление Росимущества. Возглавил ГК «Рольф» выходец из конкурентной компании «Авилон», одного из первых дилеров Ford Motor Company в Москве, которого связывают с близостью к чиновникам, принимающим решения о будущем российского автомобильного рынка.

Выходцы из «Авилона» уже получили от государства одобрение на покупку калужского завода Volkswagen и петербургского Hyundai, самых мощных и самых современных в России, на строительство и оснащение которых ушли миллиарды долларов. Став, таким образом, крупнейшим конкурентом «АвтоВАЗа». На их пути еще много сложностей, но подобный шанс выпадает лишь раз в сто лет и только во времена глобальных потрясений. Получат ли они вскоре также и контроль над крупнейшей в стране сбытовой сетью и смогут ли монетизировать этот шанс — вопрос со звездочкой.



Про передачу контроля над «Рольфом» Росимуществу Сергей Петров высказался, как про «правовой беспредел и выстрел в ногу государству» (цитата по РБК). Он также предположил, что произошедшее вызовет у инвесторов из Азии вопросы о доверии к России. Власти подчеркивают — все по закону, и речь пока не о национализации, а лишь о контроле над системно значимой компанией, которая в нынешних условиях не может управляться из-за границы.

Сегодня в портфеле «Рольфа» — 21 автомобильная марка и мотоциклетные бренды, дилерская сеть охватывает Москву и Санкт-Петербург. По данным СПАРК, за 2022 год консолидированная выручка компании составила 231,6 млрд рублей и получила 13 миллиардов чистой прибыли.



На 99,99% компанией «Рольф» владеет кипрский офшор «Деланс лимитед», 0,01% принадлежит «Рольф моторс». Само АО «Рольф» на 99% владеет «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф моторс» (остальное — у «Деланс лимитед») и на 100% «Рольф тех», напомнил ТАСС.



Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

