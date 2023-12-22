«Рольф» возглавил выходец из «Авилона» Алексей Гуляев

Руководить дилерским автохолдингом «Рольф», как и писала «Фонтанка», назначили Алексея Гуляева, в должность генерального директора он вступает с 22 декабря 2023 года, ранее занимавшая эту позицию Светлана Виноградова получила кресло первого заместителя гендиректора, передает 22 декабря ТАСС.



Алексей Гуляев работал в московских салонах «Рольфа» с 2001 по 2013 годы. С 2015 года он перешел на работу в структуру «Авилона», где с 2021 года работал в должности операционного директора АГ «Авилон». Сейчас, сообщили «Фонтанке» в «Авилоне» в компании он не работает.