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    «Рольф» возглавил выходец из «Авилона» Алексей Гуляев

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    3 комментария

    Руководить дилерским автохолдингом «Рольф», как и писала «Фонтанка», назначили Алексея Гуляева, в должность генерального директора он вступает с 22 декабря 2023 года, ранее занимавшая эту позицию Светлана Виноградова получила кресло первого заместителя гендиректора, передает 22 декабря ТАСС.

    Алексей Гуляев работал в московских салонах «Рольфа» с 2001 по 2013 годы. С 2015 года он перешел на работу в структуру «Авилона», где с 2021 года работал в должности операционного директора АГ «Авилон». Сейчас, сообщили «Фонтанке» в «Авилоне» в компании он не работает.

    Алексею Гуляеву принадлежит компания «Арт-финанс» и группа «АГР», которые приобрели заводы Volkswagen и Hyundai.

    Компанию «Рольф» основали в Петербурге в 1991 году. В ее портфеле 30 автомобильных брендов. По данным СПАРК на 2022 год, компанией «Рольф» на 99,99 % владеет кипрский офшор «Деланс лимитед», у «Рольф моторс» меньше 0,01 %. Само АО «Рольф» на 99 % владеет «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф моторс» (остальное — у «Деланс лимитед») и на 100 % «Рольф тех», напоминает ТАСС.

    В 2019 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера Сергея Петрова о выводе за рубеж 4 млрд рублей, фигурантами по нему проходит и ряд других руководителей компании. Петрова, бывшего гендиректора автодилера Татьяну Луковецкую и директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия заочно арестовали и объявили в розыск.

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    Комментарии 3

    Гость22 Дек 2023 в 15:33
    ЦАП - ЦАРАП!!!
    +1−0
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