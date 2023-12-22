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    После передачи ГК «Рольф» Росимуществу, компанию может возглавить выходец из «Авилона» Алексей Гуляев

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    Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ
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    Новым руководителем ГК «Рольф», после того, как компания была указом Владимира Путина передана под управление Росимущества, может стать бывший операционный директор группы «Авилон» Алексей Гуляев, сообщили «Фонтанке» 22 декабря владелец одной из крупнейших в России дилерских сетей.

    Утром 22 декабря стало известно о том, что компании группы «Рольф» указом президента передана во временное управление «Росимущества». Таким образом, ее владельцу, экс-депутату Госдумы Сергею Петрову не удалось продать ее на рыночных условиях группе «Ключ авто», о чем сообщалось еще в 2021 году, и смена владельца пойдет по другой траектории.

    Как сообщил утром 22 декабря «Фонтанке» владелец одной из крупнейших в России дилерских сетей, решение Владимира Путина стало неожиданностью для многих участников рынка. Однако ему уже известно, что новым руководителем «Рольфа», скорее всего, будет назначен бывший операционный директор дилерской группы «Авалон» Алексей Гуляев.

    Это назначение эксперт связывает с близостью владельцев группы «Авалон» к чиновникам, принимающим решения о будущем российского автомобильного рынка. Так, именно именно выходцы из «Авилона» приобрели у иностранных владельцев заводы Volkswagen в Калуге и Hyundai в Петербурге. «Это назначение не означает, что «Авилон» автоматически получит «Рольф», но очень похоже на то, что со временем по какой-то схеме, например, за 1 рубль, это все же произойдет», — предполагает собеседник «Фонтанки».

    Исторически Алексей Гуляев в 2001 по 2013 гг. работал в московских салонах «Рольфа». А с 2015 года перешел на работу в структуру «Авилона». С 2021 года он работал операционным директором АГ «Авилон». Сейчас, сообщили в «Авилоне», он не работает в компании. Стоит отметить, что в «Авилоне» подчеркивают, что не имеют отношения к бизнесу своего прежнего гендиректора Андрея Павловича, которому принадлежит компания «Арт-финанс» и группа «АГР» — именно эти структуры выступают покупателями заводов Volkswagen и Hyundai.

    Телефоны представителей «Рольфа» утром не отвечали — гендиректор головной компании Светлана Виноградова не берет трубку и не читает сообщения в мессенджерах. Пресс-служба компании так же недоступна. Одновременно, перестал работать и основной сайт компании — браузеры выдают ошибку при обращении к нему. При этом сайты отдельных дилеров, входящих в группу, напрмиер, «Рольф Лахта», продолжают работать.

    Менеджер компании, взявший трубку на звонок в головной офис, заверила, что сайт не работает из-за «временных трудностей» и заверила, что в ближайшее время он возобновит работу. При этом, она опровергла слухи на рынке о том, что в помещении головного офиса компании работаю силовики.

    Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

    Передача "Рольфа" в управление Росимущества вызвала острую критику со стороны ее основного владельца, Сергея Петрова. «Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно. По-моему государство стреляет в ногу себе», — заявил он в разговоре с РБК, назвав произошедшее "правовым беспределом".
    "Передача «Рольфа» под временное управление Росимущества связана «исключительно с экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом также известной международной экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас», - прокомментировал 22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Компания «Рольф» основана в Петербурге в 1991 году. В 2021 году крупнейший автодилер России сменил владельца: региональный автодилер «Ключавто» объявил о приобретении 100 % акций АО «Рольф» — на фоне расследования уголовного дела против руководства АО. По версии следствия, основатель «Рольфа» Сергей Петров и топ-менеджеры компании вместе с неустановленными соучастниками в 2014 году перевели на счета подконтрольной кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности автодилера, под видом продажи акций АО «Рольф Эстейт» по завышенной цене. Петров покинул Россию, он и другие фигуранты дела были арестованы заочно, кроме директора департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро, который был помещен под домашний арест. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в мае 2021 года. Через полгода прокуратура также потребовала взыскать с «Рольфа» почти 13 млрд рублей. А в феврале 2022 года Химкинский городской суд постановил взыскать с АО «Рольф» 19,4 млрд рублей, подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    По данным СПАРК на 2022 год, компанией «Рольф» на 99,99 % владеет кипрский офшор «Деланс лимитед», у «Рольф моторс» меньше 0,01 %. Само АО «Рольф» на 99 % владеет «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф моторс» (остальное — у «Деланс лимитед») и на 100 % «Рольф тех»

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