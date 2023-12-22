После передачи ГК «Рольф» Росимуществу, компанию может возглавить выходец из «Авилона» Алексей Гуляев

Передача "Рольфа" в управление Росимущества вызвала острую критику со стороны ее основного владельца, Сергея Петрова. «Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно. По-моему государство стреляет в ногу себе», — заявил он в разговоре с РБК, назвав произошедшее "правовым беспределом".

"Передача «Рольфа» под временное управление Росимущества связана «исключительно с экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом также известной международной экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас», - прокомментировал 22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Компания «Рольф» основана в Петербурге в 1991 году. В 2021 году крупнейший автодилер России сменил владельца: региональный автодилер «Ключавто» объявил о приобретении 100 % акций АО «Рольф» — на фоне расследования уголовного дела против руководства АО. По версии следствия, основатель «Рольфа» Сергей Петров и топ-менеджеры компании вместе с неустановленными соучастниками в 2014 году перевели на счета подконтрольной кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности автодилера, под видом продажи акций АО «Рольф Эстейт» по завышенной цене. Петров покинул Россию, он и другие фигуранты дела были арестованы заочно, кроме директора департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро, который был помещен под домашний арест. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в мае 2021 года. Через полгода прокуратура также потребовала взыскать с «Рольфа» почти 13 млрд рублей. А в феврале 2022 года Химкинский городской суд постановил взыскать с АО «Рольф» 19,4 млрд рублей, подробнее об этом читайте на «Фонтанке».



По данным СПАРК на 2022 год, компанией «Рольф» на 99,99 % владеет кипрский офшор «Деланс лимитед», у «Рольф моторс» меньше 0,01 % . Само АО «Рольф» на 99 % владеет «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф моторс» (остальное — у «Деланс лимитед») и на 100 % «Рольф тех»