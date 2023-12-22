После передачи ГК «Рольф» Росимуществу, компанию может возглавить выходец из «Авилона» Алексей Гуляев

Новым руководителем ГК «Рольф», после того, как компания была указом Владимира Путина передана под управление Росимущества, может стать бывший операционный директор группы «Авилон» Алексей Гуляев, сообщили «Фонтанке» 22 декабря владелец одной из крупнейших в России дилерских сетей.
Утром 22 декабря стало известно о том, что компании группы «Рольф» указом президента передана во временное управление «Росимущества». Таким образом, ее владельцу, экс-депутату Госдумы Сергею Петрову не удалось продать ее на рыночных условиях группе «Ключ авто», о чем сообщалось еще в 2021 году, и смена владельца пойдет по другой траектории.
Как сообщил утром 22 декабря «Фонтанке» владелец одной из крупнейших в России дилерских сетей, решение Владимира Путина стало неожиданностью для многих участников рынка. Однако ему уже известно, что новым руководителем «Рольфа», скорее всего, будет назначен бывший операционный директор дилерской группы «Авалон» Алексей Гуляев.
Это назначение эксперт связывает с близостью владельцев группы «Авалон» к чиновникам, принимающим решения о будущем российского автомобильного рынка. Так, именно именно выходцы из «Авилона» приобрели у иностранных владельцев заводы Volkswagen в Калуге и Hyundai в Петербурге. «Это назначение не означает, что «Авилон» автоматически получит «Рольф», но очень похоже на то, что со временем по какой-то схеме, например, за 1 рубль, это все же произойдет», — предполагает собеседник «Фонтанки».
Исторически Алексей Гуляев в 2001 по 2013 гг. работал в московских салонах «Рольфа». А с 2015 года перешел на работу в структуру «Авилона». С 2021 года он работал операционным директором АГ «Авилон». Сейчас, сообщили в «Авилоне», он не работает в компании. Стоит отметить, что в «Авилоне» подчеркивают, что не имеют отношения к бизнесу своего прежнего гендиректора Андрея Павловича, которому принадлежит компания «Арт-финанс» и группа «АГР» — именно эти структуры выступают покупателями заводов Volkswagen и Hyundai.
Телефоны представителей «Рольфа» утром не отвечали — гендиректор головной компании Светлана Виноградова не берет трубку и не читает сообщения в мессенджерах. Пресс-служба компании так же недоступна. Одновременно, перестал работать и основной сайт компании — браузеры выдают ошибку при обращении к нему. При этом сайты отдельных дилеров, входящих в группу, напрмиер, «Рольф Лахта», продолжают работать.
Менеджер компании, взявший трубку на звонок в головной офис, заверила, что сайт не работает из-за «временных трудностей» и заверила, что в ближайшее время он возобновит работу. При этом, она опровергла слухи на рынке о том, что в помещении головного офиса компании работаю силовики.
Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»