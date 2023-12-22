Путин передаёт «Рольф» во временное управление Росимущества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автодилера АО «Рольф» и других активов автодилера.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, во временное управление перейдут:
- 660,7 млн обыкновенных акций «Рольф», принадлежащих Delance Limited,
- 15 198 обыкновенных акций «Рольф», принадлежащих «Рольф Моторс»,
- 99 % ООО «Рольф Моторс», принадлежащих акционерному обществу «Рольф»,
- 1 % в общества «Рольф Моторс», принадлежащего акционерному обществу Delance Limited,
- 99 % ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», которые принадлежат «Рольфу»,
- 1 % ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», который принадлежит Delance Limited.
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