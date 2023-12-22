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    Путин передаёт «Рольф» во временное управление Росимущества

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автодилера АО «Рольф» и других активов автодилера.

    Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, во временное управление перейдут:

    • 660,7 млн обыкновенных акций «Рольф», принадлежащих Delance Limited,
    • 15 198 обыкновенных акций «Рольф», принадлежащих «Рольф Моторс»,
    • 99 % ООО «Рольф Моторс», принадлежащих акционерному обществу «Рольф»,
    • 1 % в общества «Рольф Моторс», принадлежащего акционерному обществу Delance Limited,
    • 99 % ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», которые принадлежат «Рольфу»,
    • 1 % ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», который принадлежит Delance Limited.

    Аналогичное решение принято в отношении 100 % «Рольф Тех», который принадлежит «Рольфу».

    Компания «Рольф» основана в Петербурге в 1991 году. В 2021 году крупнейший автодилер России сменил владельца: региональный автодилер «Ключавто» объявил о приобретении 100 % акций АО «Рольф» — на фоне расследования уголовного дела против руководства АО. По версии следствия, основатель «Рольфа» Сергей Петров и топ-менеджеры компании вместе с неустановленными соучастниками в 2014 году перевели на счета подконтрольной кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности автодилера, под видом продажи акций АО «Рольф Эстейт» по завышенной цене. Петров покинул Россию, он и другие фигуранты дела были арестованы заочно, кроме директора департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро, который был помещен под домашний арест. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в мае 2021 года. Через полгода прокуратура также потребовала взыскать с «Рольфа» почти 13 млрд рублей. А в феврале 2022 года Химкинский городской суд постановил взыскать с АО «Рольф» 19,4 млрд рублей, подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    По данным СПАРК на 2022 год, компанией «Рольф» на 99,99 % владеет кипрский офшор «Деланс лимитед», у «Рольф моторс» меньше 0,01 %. Само АО «Рольф» на 99 % владеет «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф моторс» (остальное — у «Деланс лимитед») и на 100 % «Рольф тех», напоминает ТАСС.

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