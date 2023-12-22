Путин передаёт «Рольф» во временное управление Росимущества

Аналогичное решение принято в отношении 100 % «Рольф Тех», который принадлежит «Рольфу».

Компания «Рольф» основана в Петербурге в 1991 году. В 2021 году крупнейший автодилер России сменил владельца: региональный автодилер «Ключавто» объявил о приобретении 100 % акций АО «Рольф» — на фоне расследования уголовного дела против руководства АО. По версии следствия, основатель «Рольфа» Сергей Петров и топ-менеджеры компании вместе с неустановленными соучастниками в 2014 году перевели на счета подконтрольной кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности автодилера, под видом продажи акций АО «Рольф Эстейт» по завышенной цене. Петров покинул Россию, он и другие фигуранты дела были арестованы заочно, кроме директора департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро, который был помещен под домашний арест. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в мае 2021 года. Через полгода прокуратура также потребовала взыскать с «Рольфа» почти 13 млрд рублей. А в феврале 2022 года Химкинский городской суд постановил взыскать с АО «Рольф» 19,4 млрд рублей, подробнее об этом читайте на «Фонтанке».