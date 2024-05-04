Фото с запахом. Петербуржцы массово ловят корюшку на берегах Невы

Жители Петербурга облепили набережные и мосты в центре города для ловли корюшки. Пахнущую огурцами рыбу добывают самыми различными способами, которые запечатлел корреспондент «Фонтанки».
Одни рыбаки встраиваются с удочками вдоль набережной напротив крейсера «Аврора», другие гоняют на лодке в акватории Невы неподалеку от Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова. Большинство все же ловят рыбу с берега, забрасывая в воду сети-пауки.
Сезон корюшки начался в апреле, сейчас он в самом разгаре. Ловля этой рыбы - традиционная петербургская весенняя забава, о которой ранее писала «Фонтанка».
Корюшка - часть туристического бренда агломерации. Рыбке посвящены отдельные мероприятия. Традиционный фестиваль корюшки пройдет на берегах Заячьего острова в Петербурге в следующие выходные, 10 и 11 мая. В городе Новая Ладога на территории Ленинградской области аналогичное событие запланировано на 18 мая.