    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, ю-з

    760мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.58eur100.22

    Корюшка пошла. В Ленинградской области добыли первые 25 тонн любимой рыбы петербуржцев

    2669
    19 комментариев

    В Ленинградской области профессиональные рыболовы начали ловлю корюшки в промышленных масштабах. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба правительства 47-го региона.

    «Добыто уже 25 тонн корюшки. Суточные уловы составляют пока около 6 тонн и каждый день будут увеличиваться. При активном ходе рыбы уловы составят 15–20 тонн в сутки, на пике хода — до 80–100 тонн в сутки», — сказано в сообщении пресс-службы.

    пресс-служба Ленобласти

    Чиновники ссылаются на информацию от рыбаков: «В устье реки Волхов рыба идет достаточно крупная — 13–15 см». В прилове — подлещик и другая ладожская рыба.

    Массовый ход корюшки ожидается со второй декады апреля.

    В Петербурге корюшку продают уже несколько недель, но высокая цена пока отталкивает любителей огуречной рыбы — в среднем на лотках за килограмм качественной корюшки просят от 500 до 700 рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Корюшка
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close