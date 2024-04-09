Корюшка пошла. В Ленинградской области добыли первые 25 тонн любимой рыбы петербуржцев

В Ленинградской области профессиональные рыболовы начали ловлю корюшки в промышленных масштабах. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба правительства 47-го региона.
«Добыто уже 25 тонн корюшки. Суточные уловы составляют пока около 6 тонн и каждый день будут увеличиваться. При активном ходе рыбы уловы составят 15–20 тонн в сутки, на пике хода — до 80–100 тонн в сутки», — сказано в сообщении пресс-службы.
Чиновники ссылаются на информацию от рыбаков: «В устье реки Волхов рыба идет достаточно крупная — 13–15 см». В прилове — подлещик и другая ладожская рыба.
Массовый ход корюшки ожидается со второй декады апреля.
В Петербурге корюшку продают уже несколько недель, но высокая цена пока отталкивает любителей огуречной рыбы — в среднем на лотках за килограмм качественной корюшки просят от 500 до 700 рублей.