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    Как в фильме ужасов. Манипулятор задавил своего же водителя в Красном Селе

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    Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Красносельском районе Петербурга. Водитель стал жертвой своего же автомобиля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

    Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / VK
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    Авария произошла около восьми часов вечера 4 мая. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили под колесами грузовика труп 63-летнего мужчины.

    Предварительно, все было так: водитель манипулятора Isuzu совершил вынужденную остановку на проезжей части у дома 10 по улице 1 Мая в Красном Селе из-за неисправности колеса. Мужчина вышел из машины, «не обеспечив неподвижность транспортного средства». Стоявший под уклоном грузовик начал скатываться и врезался в стоящий впереди Chevrolet Epica.

    Легковушка остановилась об отбойник, а манипулятор поехал дальше. Водитель предпринял отчаянную попытку на ходу запрыгнуть в кабину, но сорвался и попал под его переднее правое колесо. Мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

    Детали произошедшего устанавливаются.

    Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / VK

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