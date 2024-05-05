Как в фильме ужасов. Манипулятор задавил своего же водителя в Красном Селе

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Красносельском районе Петербурга. Водитель стал жертвой своего же автомобиля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Авария произошла около восьми часов вечера 4 мая. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили под колесами грузовика труп 63-летнего мужчины.
Предварительно, все было так: водитель манипулятора Isuzu совершил вынужденную остановку на проезжей части у дома 10 по улице 1 Мая в Красном Селе из-за неисправности колеса. Мужчина вышел из машины, «не обеспечив неподвижность транспортного средства». Стоявший под уклоном грузовик начал скатываться и врезался в стоящий впереди Chevrolet Epica.
Легковушка остановилась об отбойник, а манипулятор поехал дальше. Водитель предпринял отчаянную попытку на ходу запрыгнуть в кабину, но сорвался и попал под его переднее правое колесо. Мужчина скончался на месте до прибытия медиков.
Детали произошедшего устанавливаются.