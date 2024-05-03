Урбанист расскажет, кто такой ночной мэр и нужен ли он Петербургу

Ночной мэр — самая настоящая должность. Ночной мэр отвечает за вечерне-ночную жизнь города в некоторых европейских странах, американских штатах, есть ночные мэры и в российских городах. Кто эти люди и почему такого человека нет в Петербурге? 5 мая узнаем в Библиотеке друзей. Бесплатно. 12+



Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ночная жизнь городов развивается, приносит городу деньги. Первыми, кто задумался о том, что кто-то должен планомерно заниматься культурной и прочей политикой «после заката», были амстердамцы. Они не ожидали, что опыт переймут и другие европейские города, причем не только крупные. Ночной мэр все время на связи с сообществами рестораторов, владельцев клубов, полицией, разными службами. Теоретически, если бы в Петербурге был ночной мэр, он был бы причастен к дискуссиям между хозяевами баров на Рубинштейна и жителями этой улицы, которым мешали вечеринки.



В одном из американских городов ночному мэру удалось снизить количество преступлений: он добился, чтобы ночью работало больше полицейских патрулей. Молодой человек, выбранный мэром голландского городка, предложил инициативу «Луиза здесь?». С этой фразой-паролем девушки обращались к барменам, и те смекали: к даме пристает посетитель, надо помочь.



В Казани некоммерческое сообщество «Ночная мэрия» появилось несколько лет назад как ответ на «стагнацию рынка вечерних и ночных развлечений», пришлось еще и с законодательной базой разбираться. Ночной мэр Ульяновска озаботился движением общественного транспорта поздним вечером и городским освещением.



5 мая в Библиотеке друзей (Московское шоссе, 2) урбанист Светлана Сокович, куратор проектов АНО «Искусство и урбанистика», расскажет, кто такой ночной мэр, как он влияет на ночную жизнь городов. Заодно обсудим, пригодился ли бы ночной мэр Петербургу. Регистрация на Timepad. Начало в 15:00.

Александра Шеромова

