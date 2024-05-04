В Петербурге задержали дерзкого водителя, сбежавшего от ГИБДД после погони и выстрела

26-летнего водителя из Казани, который оказал сопротивление полиции и хотел убежать от закона, задержали в Петербурге. Об этом сообщает 47news в субботу, 4 мая.



Мужчину поймали сегодня около семи вечера. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).



Напомним, двое полицейских преследовали «Форд Фокус», не остановившийся по требованию. На улице Летчика Пилютова автомобиль врезался в дерево, водитель попытался сбежать и оказал сопротивление полицейским — ударил одного из них по руке, в которой было табельное оружие. В результате произошел непроизвольный выстрел. Ранения получили и нарушитель, и напарник стрелявшего. Буйного водителя доставили в больницу, но он сбежал оттуда во время осмотра у врача.