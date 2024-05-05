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    Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

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    Президент РФ Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве на пасхальную службу. Об этом сообщает в ночь на 5 мая журналист кремлевского пула Павел Зарубин.

    Глава государства прибыл в храм около полуночи. Вместе с ним — мэр Москвы Сергей Собянин. Службу совершает патриарх Кирилл. Как пишет «Интерфакс», на пасхальное богослужение собралось несколько тысяч человек. К началу службы был доставлен благодатный огонь из иерусалимского Гроба Господня.

    В прошлом году и в 2022-м Путин также приезжал на пасхальную службу в этот храм.

    Вне Москвы Путин встречал праздник только дважды: в 2000 году он посетил пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе Петербурга, а в 2003 году — в Свято-Никольском соборе в Душанбе.

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