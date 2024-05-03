ДК Лурье расскажет про блокаду, о которой мы так и не знаем

С названием выставочного проекта в Манеже устроители не мудрили: «Город-герой Ленинград». А вот сама экспозиция создана по совершенно новым и необычным для такого рода материала принципам. Но гиду от ДК Лурье есть что добавить. Экскурсия по выставке с Натальей Шкуренок «Блокада, которую мы не знаем» пройдет 5, 8, 9 или 10 мая. 12+



Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сама экспозиция открылась еще 27 января, в 80-ю годовщину полного освобождения от блокады. А вскоре после майских закрывается. Больше 600 исторических предметов предоставили полсотни музеев и частные коллекционеры: выставка рассказывает о том, как работали в осажденном городе учреждения культуры и образования, спортивные объекты и предприятия. «Это панорама самых разных сфер городской жизни/…/ В то же время эта выставка — способ художественного осмысления того, как и почему ленинградцам удалось выстоять и победить», — поясняют авторы.



Экспозицию «сопровождает» театральный спектакль, а аудиогид в наушниках комментирует: «Понять не только разумом, увидеть не только глазами». Но вашим гидом станет Наталья Шкуренок, петербургский журналист. Она много лет занимается темой политических репрессий в советские времена. И предлагает «подключить к этому рассказу и разум, и здравый смысл, и исторические данные».



Если авторы экспозиции обращаются в первую очередь не к цифрам и сводкам, а к переживаниям ленинградцев, оставшихся в городе, то Наталья Шкуренок все же добавила и цифры, и сводки, и факты. Она разберет мифы и легенды о блокаде и то, что за ними стоит. «Убедимся, что настоящее исследование блокады ещё только начинается».



Экскурсия пройдет 5, 8, 9 или 10 мая, начало в разное время. Подробности на сайте ДК Лурье.

Александра Шеромова

