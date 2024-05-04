В центр лучше не соваться. Об ограничениях из-за генеральной репетиции парада Победы

В центре Петербурга 5 мая состоится генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим будут введены ограничения движения транспорта, предупреждает городской комитет по транспорту.
Парковка на ряде улиц уже запрещена до 9 мая. С 7:00 до 12:30 5 мая для проезда закроют:
- набережную Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
- Миллионную улицу;
- проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
- набережную Зимней канавки;
- Дворцовую набережную;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Адмиралтейскую набережную;
- Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.
Кроме того, с 07:00 до 12:30 05.05.2024 будет изменено движение:
- 8 автобусных маршрутов №№ 2,3,7,10,22,24,27,191;
- 7 троллейбусных маршрутов №№ 1,5,7,10,11,17,22.
Подробнее со всеми ограничениями, которые действуют в городе в эти выходные, можете ознакомиться здесь. А все перекрытия ко Дню Победы мы собрали в этом материале.
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