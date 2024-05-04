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    В центр лучше не соваться. Об ограничениях из-за генеральной репетиции парада Победы

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В центре Петербурга 5 мая состоится генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим будут введены ограничения движения транспорта, предупреждает городской комитет по транспорту.

    Парковка на ряде улиц уже запрещена до 9 мая. С 7:00 до 12:30 5 мая для проезда закроют:

    • набережную Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
    • Миллионную улицу;
    • проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
    • набережную Зимней канавки;
    • Дворцовую набережную;
    • Дворцовый проезд;
    • Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Адмиралтейскую набережную;
    • Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.

    Кроме того, с 07:00 до 12:30 05.05.2024 будет изменено движение:

    • 8 автобусных маршрутов №№ 2,3,7,10,22,24,27,191;
    • 7 троллейбусных маршрутов №№ 1,5,7,10,11,17,22.

    Подробнее со всеми ограничениями, которые действуют в городе в эти выходные, можете ознакомиться здесь. А все перекрытия ко Дню Победы мы собрали в этом материале.

    «Фонтанка» рассказывала, как пройдет День Победы в Санкт-Петербурге. Зрителей ждут военный парад, показ ретро-автомобилей, концерты и многое другое.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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