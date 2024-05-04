В центр лучше не соваться. Об ограничениях из-за генеральной репетиции парада Победы

В центре Петербурга 5 мая состоится генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим будут введены ограничения движения транспорта, предупреждает городской комитет по транспорту.

Парковка на ряде улиц уже запрещена до 9 мая. С 7:00 до 12:30 5 мая для проезда закроют:

