Труп женщины с пакетом на голове нашли в квартире в Мурино. Она пролежала там не одну неделю

Тело 32-летней женщины нашли в квартире на Новой улице в Мурино. Она лежала в ванной, на голове был полиэтиленовый пакет.



Как сообщает издание 47news в субботу, 4 мая, тело женщины обнаружил хозяин квартиры, которую арендовала погибшая. Предварительно, арендодатель решил приехать, когда женщина перестала отвечать на звонки.



Следственный комитет Ленобласти обследовал квартиру. В жилище было прибрано, рядом с женщиной нашли скотч, а на кухне — предсмертную записку, в которой была просьба никого не винить. По предварительным данным, смерть женщины наступила около трех недель назад. Точную причину гибели установит экспертиза.

