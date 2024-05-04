    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Дождь

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    756мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.69eur98.56

    Труп женщины с пакетом на голове нашли в квартире в Мурино. Она пролежала там не одну неделю

    5654
    10 комментариев

    Тело 32-летней женщины нашли в квартире на Новой улице в Мурино. Она лежала в ванной, на голове был полиэтиленовый пакет.

    Как сообщает издание 47news в субботу, 4 мая, тело женщины обнаружил хозяин квартиры, которую арендовала погибшая. Предварительно, арендодатель решил приехать, когда женщина перестала отвечать на звонки.

    Следственный комитет Ленобласти обследовал квартиру. В жилище было прибрано, рядом с женщиной нашли скотч, а на кухне — предсмертную записку, в которой была просьба никого не винить. По предварительным данным, смерть женщины наступила около трех недель назад. Точную причину гибели установит экспертиза.

    Известно, что жительница Мурино приехала из Нижневартовска. Она работала в Петербурге инженером-экологом, но в январе уволилась, а около года назад взяла кредит на 1 миллион рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ18

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close