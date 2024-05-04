    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Дождь

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    756мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.69eur98.56

    В регионах России появятся комиссии против нелегальной занятости

    1620
    3 комментария

    Правительство России постановило создать межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Соответствующий документ 4 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», - говорится в постановлении.

    Высшим исполнительным органам субъектов рекомендовано в течение трех месяцев после вступления документа в силу образовать комиссию и утвердить ее состав. За исполнением проследит Министерство труда и социальной защиты.

    В состав комиссий смогут войти в том числе представители профсоюзов. Заседать они будут не реже одного раза в квартал. Основными задачами комиссий станут координация и взаимодействие с органами власти, мониторинг и анализ результатов работы.

    Комиссия имеет право запрашивать у налоговой информацию, в том числе составляющую налоговую тайну, запрашивать у органов госвласти сведения о возможном использовании нелегального труда и наличие информации о компаниях и ИП, у которых объемы работ, предоставляемых по госконтрактам, не соответствуют численности работников, указанной в отчетности.

    Также орган сможет рассматривать ситуации, когда люди работают нелегально, работодатели платят выполнившим норму сотрудникам вознаграждение ниже МРОТ, а также когда трудовые отношения подменяются гражданско-правовыми.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close