В регионах России появятся комиссии против нелегальной занятости

Правительство России постановило создать межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Соответствующий документ 4 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», - говорится в постановлении.
Высшим исполнительным органам субъектов рекомендовано в течение трех месяцев после вступления документа в силу образовать комиссию и утвердить ее состав. За исполнением проследит Министерство труда и социальной защиты.
В состав комиссий смогут войти в том числе представители профсоюзов. Заседать они будут не реже одного раза в квартал. Основными задачами комиссий станут координация и взаимодействие с органами власти, мониторинг и анализ результатов работы.
Комиссия имеет право запрашивать у налоговой информацию, в том числе составляющую налоговую тайну, запрашивать у органов госвласти сведения о возможном использовании нелегального труда и наличие информации о компаниях и ИП, у которых объемы работ, предоставляемых по госконтрактам, не соответствуют численности работников, указанной в отчетности.
Также орган сможет рассматривать ситуации, когда люди работают нелегально, работодатели платят выполнившим норму сотрудникам вознаграждение ниже МРОТ, а также когда трудовые отношения подменяются гражданско-правовыми.