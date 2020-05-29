Установить пожизненный надзор за осужденными за педофилию предлагает детский уполномоченный

Детский омбудсмен ссылается на опыт западных стран — Польши, США, а также Австралии и Казахстана, где давно созданы электронные ресурсы, позволяющие получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы необходимо ввести в РФ. Об этом говорится в размещенном 28 мая докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Уполномоченный предлагает следить за педофилами с помощью электронных следящих устройств, что, по её мнению, будет способствовать защите несовершеннолетних не только от посягательств на их половую неприкосновенность, но преступлений иного характера, например, похищения.

«Хотя создание общедоступных реестров или баз данных не является чем-то новым. Например, на сайте ФССП России размещена база должников по исполнительным производствам и любой желающий может получить сведения, введя лишь фамилию, имя, отчество интересующего его лица», - цитирует текст доклада РИА «Новости».

С 2013 года в РФ установлен срок административного надзор за осужденными за педофилию в несколько лет. Закон предусматривает до трех лет подобного контроля. Этот срок в некоторых случаях может продлеваться, но не навечно.