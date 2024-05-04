К Казанскому собору стекаются люди. Там готовятся к пасхальному богослужению

Буквально час остается до начала пасхального богослужения в Казанском соборе. Десятки верующих уже собрались в храме, с собой — яйца и куличи.



Как передает корреспондент «Фонтанки», к храму пускают через рамки. Полунощница — короткая служба, последнее богослужение Великой Субботы — должна начаться в 23:15.