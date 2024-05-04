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    К Казанскому собору стекаются люди. Там готовятся к пасхальному богослужению

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    Буквально час остается до начала пасхального богослужения в Казанском соборе. Десятки верующих уже собрались в храме, с собой — яйца и куличи.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», к храму пускают через рамки. Полунощница — короткая служба, последнее богослужение Великой Субботы — должна начаться в 23:15.

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    Незадолго до полуночи во всех храмах служится полунощница. После нее — крестный ход вокруг храма. Пасхальную утреню, «веселие о Воскресении Господа нашего из мертвых», начинают в 12 часов ночи.

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