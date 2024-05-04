Глава Минобороны Италии оценил слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину

Украине нужно помогать, однако прямого вмешательства со стороны Италии в вооруженный конфликт точно не будет. Об этом заявил глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.
«Точно нет! Сегодня в этом никто не может сомневаться», - ответил он на вопрос о возможности участия Италии в какой-либо интервенции.
Глава военного ведомства считает, что подобный шаг может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта и не принесет пользы прежде всего самим украинцам. «Короче говоря, условий для нашего прямого участия не существует», - добавил он.
Комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину, Крозетто сообщил, что не понимает цели и пользы этих заявлений, которые «объективно нагнетают напряженность».
Тем не менее он считает необходимым продолжать поддержку Украины, «но прежде всего мы должны верить и настаивать на дипломатии». В качестве возможных посредников министр видит ООН и Ватикан.
Ранее президент Франции в разговоре с изданием The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину при двух условиях — если ВС РФ прорвут линию фронта и если будет просьба со стороны Киева. По словам Макрона, своим февральским заявлением об отправке войск он добился желаемого эффекта, который заключался в том, чтобы сказать: «Не думайте, что мы остановимся на достигнутом, если вы не остановитесь».
В Кремле сочли эти заявления очень важными и опасными.