    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Дождь

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    756мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.69eur98.56

    Глава Минобороны Италии оценил слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину

    1723
    6 комментариев

    Украине нужно помогать, однако прямого вмешательства со стороны Италии в вооруженный конфликт точно не будет. Об этом заявил глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

    «Точно нет! Сегодня в этом никто не может сомневаться», - ответил он на вопрос о возможности участия Италии в какой-либо интервенции.

    Глава военного ведомства считает, что подобный шаг может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта и не принесет пользы прежде всего самим украинцам. «Короче говоря, условий для нашего прямого участия не существует», - добавил он.

    Комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину, Крозетто сообщил, что не понимает цели и пользы этих заявлений, которые «объективно нагнетают напряженность».

    Тем не менее он считает необходимым продолжать поддержку Украины, «но прежде всего мы должны верить и настаивать на дипломатии». В качестве возможных посредников министр видит ООН и Ватикан.

    Ранее президент Франции в разговоре с изданием The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину при двух условиях — если ВС РФ прорвут линию фронта и если будет просьба со стороны Киева. По словам Макрона, своим февральским заявлением об отправке войск он добился желаемого эффекта, который заключался в том, чтобы сказать: «Не думайте, что мы остановимся на достигнутом, если вы не остановитесь».

    В Кремле сочли эти заявления очень важными и опасными.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close