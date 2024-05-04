Глава Минобороны Италии оценил слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину

Украине нужно помогать, однако прямого вмешательства со стороны Италии в вооруженный конфликт точно не будет. Об этом заявил глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.



«Точно нет! Сегодня в этом никто не может сомневаться», - ответил он на вопрос о возможности участия Италии в какой-либо интервенции.



Глава военного ведомства считает, что подобный шаг может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта и не принесет пользы прежде всего самим украинцам. «Короче говоря, условий для нашего прямого участия не существует», - добавил он.

