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29.05.2020 11:00
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Три водителя такси, парикмахер и 80-летний пенсионер задержаны в Петербурге по делу о незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов

Уголовный розыск совместно с УФСБ задержали 10 человек, подозреваемых в незаконном обороте оружия. У них изъяли несколько тысяч единиц пистолетов, винтовок, патронов, пороха и комплектующих.

Как стало известно «Фонтанке», 28 мая в рамках оперативно-разыскных мероприятий по ранее возбужденным делам в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом оружия и боеприпасов, опергруппой были задержаны девять человек: трое водителей такси в возрасте от 38 до 48 лет, четверо официально неработающих в возрасте от 34 до 58 лет, 29-летний парикмахер, гражданин Армении и 43-летний гендиректор по безопасности одной из петербургских фирм.

У одного из задержанных, 53-летнего жителя области, во Всеволожске нашли три переделанных ПМ, больше 50 патронов, две банки пороха и разные заготовки. У 46-летнего жителя Шушар изъяли 183 патрона, восемь тротиловых шашек, 350 граммов пороха и много комплектующих. У 38-летнего таксиста, проживающего в Мурино, — пистолет-пулемет «Кедр», а у 58-летнего неработающего — почти 2 тысячи патронов.

Уже после задержания основного костяка группы оперативники установили еще одного участника — 80-летнего мужчину. Именно у него по месту жительства нашли больше всего оружия — 10 пистолетов разных моделей, 4 винтовки и 3 тысячи патронов.

Троим из задержанных уже предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия, остальные ждут результатов экспертиз по изъятому.

За исключением одного фигуранта, девять ранее никогда не были судимы.

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Комментарии (5)

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ussr_forever
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