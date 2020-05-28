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28.05.2020 17:57
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Печать

Петербургская полиция в ответ на просьбу не штрафовать за отсутствие масок на улице напомнила про гражданскую позицию

Оппозиционные депутаты Законодательного собрания Петербурга получили ответ на свою просьбу в адрес полиции — не штрафовать горожан за отсутствие масок и перчаток на улицах. В главном управлении МВД рассказали о важности гражданской позиции в противостоянии коронавирусу. Документ 28 мая опубликовал в Facebook лидер фракции «Яблоко» в парламенте Борис Вишневский.

В МВД с просьбой не распространять штрафы, в случае если горожане находятся без защитных средств на улицах, обращались кроме Вишневского беспартийный Максим Резник, член «яблочной» фракции Михаил Амосов, справедливороссы Александр Егоров и Надежда Тихонова, коммунисты Ольга Ходунова и Ирина Иванова.

В ответе, подписанном замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Олегом Дорофеевым, указано, что полиция осуществляет свою деятельность в соответствии с соблюдением принципов прав и свобод человека.

«В настоящее время в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией все мы переживаем непростой период, связанный с определенными ограничениями. Данное обстоятельство требует от нас повышенной ответственности и гражданской позиции. Это справедливо и для сотрудников полиции, которые являются частью общества, и, разумеется, сложившаяся ситуация учитывается при организации работы и постановке задач полиции», — говорится в документе.

В конце выражается уверенность, что «ответственная гражданская позиция каждого петербуржца в этот сложный период поможет городу достойно противостоять распространению инфекции».

Напомним, с 12 мая ношение защитных масок и перчаток в Петербурге обязательно, при этом чиновники полагают, что улицы города также являются общественными местами, соответственно, и там необходимо надевать средства защиты. При этом сам губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров пренебрегают соблюдением установленного запрета.

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Комментарии (6)

Kot Piter
"для сотрудников полиции, которые являются частью общества" - только меня веселит такая формулировка?! =/
Zuz3
написать «записку», чтобы получить «отписку». Бюрократия цветет и пахнет и...ничего не происходит, каждый свою ЗП имеет.
Владислав М
Беглов уже оштрафован за нарушение масочного? Если нет, пусть начальник полиции города сделает себе выговор.
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