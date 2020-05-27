В День города чиновники показали свое отношение к средствам индивидуальной защиты. Должностные лица высшего ранга под объективы камер проигнорировали свои же требования.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга

Масочно-перчаточный режим в Петербурге выдохся за пару недель. 27 мая губернатор, спикеры Совфеда и ЗакСа, полпред президента и прокурор обнажили лица в «глубокой любви и уважении» к городу. «317-летие город встречает в условиях сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением COVID-19», - так начинается один из релизов на сайте правительства Петербурга.

Пока пользователи сайта читали эти строки, на Сенатской площади возлагали цветы высокие чины. Губернатор Александр Беглов, возглавляющий координационный совет города по коронавирусу, подошел к памятнику Петру I без маски. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, относящаяся к группе риска по возрасту, тоже показалась основателю города. Процедуру идентификации лиц прошли также прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, полпред по Северо-Западу Александр Гуцан, спикер парламента Вячеслав Макаров, генсек совета межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и главный прокурор города Сергей Литвиненко Фото: с официального сайта Совета Федерации / council.gov.ru Руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий Фото: с официального сайта Совета Федерации / council.gov.ru Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: с официального сайта Совета Федерации / council.gov.ru Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан Фото: с официального сайта Совета Федерации / council.gov.ru Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров Фото: с официального сайта Совета Федерации / council.gov.ru

Данью уважения к Петру I объяснили в аппарате Беглова нарушение масочно-перчаточного режима. То же «Фонтанке» повторила представитель Вячеслава Макарова: «Церемония символизирует глубокое уважение и любовь к Петербургу. Вячеслав Серафимович приехал в маске и снял ее только на момент возложения цветов», - сказала Елена Гаврищук.

Все бы ничего, но сегодня спикер ЗакСа на заседании тоже был без маски и перчаток, в том числе при общении с журналистами.



Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров Фото: скриншот трансляции канала «Санкт-Петербург»

В целом, весь сегодняшний день был сплошным круговоротом уважений и любовей. Александр Беглов отметился без маски и перчаток в Петропавловском соборе. Из самих разъяснений Смольного следует, что это тоже общественное место, как улица или парламент. Юридический комитет администрации Петербурга считает общественным любое место, в котором «возможен визуальный контакт одного человека с другим». Можно было бы сказать, что губернатор находился в соборе один, но кто тогда фотографировал его с достаточно близкого расстояния?

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга

Торжественности поддались не только чиновники, обязавшие горожан использовать средства индивидуальной защиты. Пример тому, как можно в общественных местах обходиться без перчаток - да и нарушать социальную дистанцию, - показали главные врачи коронавирусных больниц Петербурга. Они приехали выстрелить из полуденной пушки и сфотографировались в не очень удачном для себя ракурсе.



главврачи петербургских больниц и вице-губернатор Олег Эргашев (второй слева) без перчаток и в социально опасной близости Фото: пресс-служба губернатора Петербурга

Решения по коронавирусу в Петербурге принимает межведомственный координационный совет во главе с Бегловым. В членах, кроме прочих, состоят вице-губернаторы и глава городского Роспотребнадзора Наталия Башкетова. После введения масочно-перчаточного режима Смольный постарался документально обосновать необходимость этой меры, но вышло, мягко говоря, не очень удачно.

Вице-губернатор Елин сослался на рекомендации Роспотребнадзора, которые касаются поэтапного снятия ограничений (в Петербурге они не сняты), а вице-губернатор Эргашев - на рекомендации санврачей о защите отдельных категорий граждан (медики, полиция, волонтеры), но не всех.

В целом, маски и перчатки, по мнению Роспотребнадзора, направлены на разрыв механизма передачи инфекции - так же, как и соблюдение социальной дистанции. Но ни СИЗ, ни дистанцированность не являются обязательными к исполнению на улицах. Того же придерживается ВОЗ. Проще говоря, сегодняшнее поведение чиновников не противоречит смыслу существующих рекомендаций, хотя и явно нарушает принятые ими же нормы.



Масочно-перчаточный режим введен в Петербурге с 12 мая. Его добавили к другим ограничениям, за нарушение которых горожан наказывают рублем. Например, нельзя гулять по паркам, скверам и садам, посещать храмы. Запреты мотивированы режимом повышенной готовности - еще не снятым, но, кажется, уже выдохшимся.

По данным ГАС «Правосудие», в районные суды Петербурга за последние три дня (25-27 мая) поступили 58 протоколов по статье 20.6.1 КоАП, которая регулирует соблюдение ограничений. Фактически, это количество протоколов за последние пять дней, включая выходные, когда фиксируется большинство нарушений.

За последние три дня перед выходными (20-22 мая) в районные суды поступили 168 протоколов по 20.6.1 КоАП. Охлаждение полиции к гуляющим, особенно с начала этой недели, подтвердили «Фонтанке» в двух районных управлениях МВД.

Режимный энтузиазм сложно соблюдать, когда сигналы подает Кремль. Владимир Путин заявил, что пик коронавируса пройден, на июнь-июль ориентировочно назначены день парада Победы, марш Бессмертного полка и голосование по поправкам к Конституции. В Смольном обсуждают послабления с 15 июня.



Неразбериху в умы обывателей вносят Роспотребнадзор и функционеры-медики. Главный санврач Петербурга Наталия Башкетова еще 7 мая заявила о необходимости масочно-перчаточного режима в общественных местах и отступать не собирается, а главврачи больниц рассказывают о заражениях и смертях сотрудников, и их отчеты не похожи на закат эпидемии.

Если сравнивать Россию с другими странами, то напрашиваются две параллели. До отмены Путиным периода «нерабочих дней» мы готовились к итальянскому сценарию, и маски-перчатки на улицах уютно в него вписывались. Они настолько прочно вошли в обиход жителей Италии, что пришлось вводить штрафы за выброшенные в обычные урны СИЗ.

К концу мая Россия стала тяготеть к сценарию Бразилии. Президент Жаир Болсонару, опираясь на экономические потребности страны, ждет, пока переболеет большая часть населения, и карантинные меры вводить не собирается. Недавно мысль в духе Болсонару выразил глава информационного центра по мониторингу коронавируса в России Александр Мясников - большинству нужно переболеть, а кому суждено умереть, то и ладно.



Александр Ермаков, «Фонтанка.ру

