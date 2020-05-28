«Это действительно помогает». Роспотребнадзор обосновал необходимость перчаточно-масочного режима и рассказал о его снятии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обосновала, зачем россиянам необходимо использовать средства защиты во время пандемии.



«Сегодня наша позиция такова, что ношение масок и перчаток в помещениях все-таки необходимо, ведь это действительно помогает предотвратить распространение инфекции. <...> На пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта сложно сохранить безопасную дистанцию более 1,5–2 метров и избежать контактирования с другими людьми», — цитирует 28 мая заявление ведомства сайт «стопкоронавирус.рф».

