«Это действительно помогает». Роспотребнадзор обосновал необходимость перчаточно-масочного режима и рассказал о его снятии
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обосновала, зачем россиянам необходимо использовать средства защиты во время пандемии.
«Сегодня наша позиция такова, что ношение масок и перчаток в помещениях все-таки необходимо, ведь это действительно помогает предотвратить распространение инфекции. <...> На пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта сложно сохранить безопасную дистанцию более 1,5–2 метров и избежать контактирования с другими людьми», — цитирует 28 мая заявление ведомства сайт «стопкоронавирус.рф».
Роспотребнадзор указывает, что «при низком, приближающемся к нулю или нулевом уровне заболеваемости» режимы использования средств защиты станут необязательными.
Накануне Роспотребнадзор принял документ о профилактике коронавируса до конца года, в котором прописал необходимость масок и перчаток. Глава надзорного ведомства Анна Попова заявила, что масочный режим сохранится еще на два месяца.
При этом академик РАН Виталий Зверев полагает, что ношение масок и перчаток «не просто бесполезно, а наносит вред».