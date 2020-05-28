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28.05.2020 16:33
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«Это действительно помогает». Роспотребнадзор обосновал необходимость перчаточно-масочного режима и рассказал о его снятии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обосновала, зачем россиянам необходимо использовать средства защиты во время пандемии.

«Сегодня наша позиция такова, что ношение масок и перчаток в помещениях все-таки необходимо, ведь это действительно помогает предотвратить распространение инфекции. <...> На пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта сложно сохранить безопасную дистанцию более 1,5–2 метров и избежать контактирования с другими людьми», — цитирует 28 мая заявление ведомства сайт «стопкоронавирус.рф».

Роспотребнадзор указывает, что «при низком, приближающемся к нулю или нулевом уровне заболеваемости» режимы использования средств защиты станут необязательными.

Накануне Роспотребнадзор принял документ о профилактике коронавируса до конца года, в котором прописал необходимость масок и перчаток. Глава надзорного ведомства Анна Попова заявила, что масочный режим сохранится еще на два месяца.

При этом академик РАН Виталий Зверев полагает, что ношение масок и перчаток «не просто бесполезно, а наносит вред».

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Комментарии (11)

Агроном аэродрома
Странно, а в телевизере показывают, что от вируса помогают исключительно брелки и значки на лацканах пиджаков. Более того, это подтверждено на практике - ни одного дипутата в итоге не пострадало.
Piter4452
Весь психоз прекратится с уходом Поповой и реорганизацией Роспотребнадзора.
firma
Бывали, конечно, у нас дураки выдающиеся, но чтобы враз столько - никогда.
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