«Не просто бесполезно, а наносит вред». Академик РАН раскритиковал использование масок и перчаток
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова рассказал о негативных последствиях ношения масок и перчаток, которые Роспотребнадзор рекомендуют для защиты от коронавируса.
«Через два часа [маска] превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе — бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить. <...> На улице маска не просто бесполезна, а наносит вред», — цитирует 28 мая заявление Виталия Зверева «Интерфакс».
Он также считает «бессмысленной мерой» и использование перчаток. «Мы собираем на них все что можно — и грибки, и бактерии, и аллергены — и тащим это все домой, и точно так же тащим к лицу», — уточнил академик РАН.
При этом Зверев указывает, что результатом масочно-перчаточного режима может стать рост таких заболеваний, как бронхиальная астма и эмфизема легких.