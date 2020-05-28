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28.05.2020 15:47
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Печать

«Не просто бесполезно, а наносит вред». Академик РАН раскритиковал использование масок и перчаток

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова рассказал о негативных последствиях ношения масок и перчаток, которые Роспотребнадзор рекомендуют для защиты от коронавируса.

«Через два часа [маска] превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе — бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить. <...> На улице маска не просто бесполезна, а наносит вред», — цитирует 28 мая заявление Виталия Зверева «Интерфакс».

Он также считает «бессмысленной мерой» и использование перчаток. «Мы собираем на них все что можно — и грибки, и бактерии, и аллергены — и тащим это все домой, и точно так же тащим к лицу», — уточнил академик РАН.

При этом Зверев указывает, что результатом масочно-перчаточного режима может стать рост таких заболеваний, как бронхиальная астма и эмфизема легких.

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Комментарии (29)

Danik
Тоже мне советник нашелся! А московская мэрия купила крупнейшего производителя масок! Зарабатывать на них желает! Ведь не убытки же тут терпеть!))) А он маски вред! Маски вред! И перчатки тоже вред!)))
Pilat
По мне так в приницпе нужно было дать людям возможность самим решать, хотят они жить или нет.
Глядишь к осени либералов стало бы значительно меньше.
Да и госдепу радость бы была - в России не лучше чем у них.
RemyMartin
Скоро начнёт блеять про выдернутость из контекста. Первый, кстати, сын Криллка начал ураганить в инете.
из написанного:
- два часа маска защищает. Значит ношение в магазинах и прочее вполне обосновано
- перчатками тащим что-то в дом - допустим. А на руках и одежде не тащим?
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