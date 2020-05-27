Маски и перчатки пока остаются. Роспотребнадзор принял правила профилактики коронавируса до конца года

«Настоящие санитарно-эпидемиологические правила устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) на территории Российской Федерации. <...> Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года», — сообщается 27 мая в опубликованном документе.

Ведомство ставит своей задачей «постоянную и динамическую оценку масштабов» распространения коронавируса в стране. Роспотребнадзор собирается и дальше диагностировать случаи COVID-19. «Приоритетом 1-го уровня» для ведомства станут прибывающие из других стран, медики, люди с «внебольничной пневмонией», а также контактировавшие с заразившимися коронавирусом. Кроме того, сохраняется и требование 14-дневного карантина.

Особое внимание власти собираются уделить «мероприятиям, направленным на «разрыв» механизма передачи инфекции». Так, в документе прописан перчаточный и масочный режимы, а также соблюдение социальной дистанции. Роспотребнадзор уже подтвердил, что планирует сохранить ношение масок еще на два месяца.

Другой задачей станет изучение популяционного иммунитета россиян. Ранее глава надзорного ведомства Анна Попова рассказала, что это исследование охватит 0,5% населения страны.