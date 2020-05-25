«Вирус остается с нами». Роспотребнадзор планирует сохранить масочный режим еще на два месяца

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на брифинге по вопросам поддержки туризма в условиях пандемии призвала россиян привыкать к «новой нормальности».



«С вирусом нам придется жить долго. <...> И скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать», — заявила 25 мая Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, россиянам необходимо привыкать жить в условиях «новой нормальности», вызванных COVID-2019. Попова считает, что «крайне нежелательно» для россиян выезжать за рубеж, так как в мире каждый день регистрируется около 100 тысяч новых случаев COVID-2019. При этом она уверена, что граждане РФ смогут отдохнуть внутри страны. Для российской сферы туризма Роспотребнадзор готовит рекомендации.