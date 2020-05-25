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25.05.2020 17:18
24
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«Вирус остается с нами». Роспотребнадзор планирует сохранить масочный режим еще на два месяца

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на брифинге по вопросам поддержки туризма в условиях пандемии призвала россиян привыкать к «новой нормальности».

«С вирусом нам придется жить долго. <...> И скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать», — заявила 25 мая Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, россиянам необходимо привыкать жить в условиях «новой нормальности», вызванных COVID-2019. Попова считает, что «крайне нежелательно» для россиян выезжать за рубеж, так как в мире каждый день регистрируется около 100 тысяч новых случаев COVID-2019. При этом она уверена, что граждане РФ смогут отдохнуть внутри страны. Для российской сферы туризма Роспотребнадзор готовит рекомендации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил россиян отдыхать внутри своей страны, а не рисковать во время зарубежных поездок. Опрос ВЦИОМ показывает, что большинство граждан РФ планируют летом отдыхать дома или на даче.

Ранее президент России Владимир Путин призвал развивать внутренний туризм во времена закрытых границ.

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Комментарии (24)

hmkv
Ватно-марлевый занавес
Павел Михайлов
У Поповой короновирус головного мозга.
W Bons
цак снимать нельзя , Плюк чатланская планета , даже чатлане в желтых штанах иногда болеют вирусом
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