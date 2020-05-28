Больше 3 тысяч сотрудников для больниц и поликлиник Петербурга планирует найти город через ярмарку вакансий

Как сообщает ведомство, в больницах Петербурга открыто более 3000 вакансий для медицинского и обслуживающего персонала. Требуются медсестры, младший медицинский персонал, обеспечивающий персонал: водители, уборщики. Много вакансий открыто для врачей-инфекционистов, пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой медицинской помощи. В числе работодателей 68 городских учреждений: больниц, родильных домов и санаториев.

Найти работу в системе здравоохранения и даже пройти собеседование онлайн можно в рамках открывающейся 27 мая городской Ярмарки вакансий. В этом году комитет по труду посвятил её только поиску медработников, которых Петербургу недостает в период пандемии коронавируса.

Ярмарка пройдет 28 и 29 мая. Соискатели впервые смогут пройти собеседование онлайн, узнать об актуальных вакансиях, требованиях к соискателям, условиях работы, уровне оплаты труда и гарантиях для работников в сфере медицины.



Для того, чтобы попасть на собеседование во время Ярмарки, нужно пройти регистрацию на сайте. Другой способ — направить резюме. Оно будет рассмотрено уже после окончания мероприятия.



Как писала «Фонтанка» в начале мая комитет по здравоохранению уже размещал объявление о дополнительном наборе персонала в 12 больниц города. Тогда говорилось о том, что медиков не хватает всем городским учреждениям, работающим с коронавирусом, в том числе больнице Боткина — основному инфекционному стационару.

Помимо этого, петербургских специалистов активно переманивала Москва, проходившая тогда как раз пик заболеваемости.

