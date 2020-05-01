Петербургу не хватает врачей для борьбы с коронавирусом. Кадровый дефицит испытывают 12 больниц
Двенадцать петербургских стационаров испытывают нехватку врачей и медсестер, готовых работать с коронавирусными пациентами. Анестезиологам-реаниматологам предлагают зарплату в пять раз меньше московской.
Объявление о дополнительном наборе персонала в больницы опубликовано на сайте комитета здравоохранения Петербурга. В дефиците — инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, медсестры, младший медицинский персонал.
Медиков не хватает всем городским учреждениям, работающим с коронавирусом, в том числе больнице Боткина — основному инфекционному стационару.
На кадровых сайтах по состоянию на 1 мая размещены десятки вакансий. Анестезиологам, например, предлагают зарплату до 85 тысяч рублей, местами — ниже. Те же специалисты могут отдать предпочтение государственному инфекционному центру в Вороново (Новая Москва), предлагающему 472 тысячи рублей за пятнадцать смен в месяц. Вербовка петербургских специалистов началась с конца марта, и назвать ее успешной нельзя. Инфекционный центр до сих пор не укомплектовал штат.
Некоторые стационары Петербурга, впрочем, существенно улучшили кадровые предложения. 1 мая городская больница № 40 разместила вакансию медицинской сестры в корпус COVID-19 с зарплатой от 106 тысяч рублей. Специалистам придется работать в пансионате «Заря», переоборудованном под прием пациентов с коронавирусом. Требования к соискателями — готовность к высокой интенсивности работы и сертификат о прохождении онлайн-курсов по COVID-19.
Судя по объявлениям, остро требуются кадры и Мариинской больнице, которая принимает коронавирусных пациентов с 27 апреля, но уже несет потери. Она разместила вакансии пульмонологов, медсестер, инфекционистов. Зарплата — по договоренности.
Ранее стало известно о закупке Госпиталем для ветеранов войн защитных костюмов на миллиард рублей. Его сотрудники будут лечить размещенных в «Ленэкспо» пациентов.
В Петербурге к 1 мая зарегистрированы более 4400 случаев заражения коронавирусной инфекцией, суточный прирост составил 349 человек.
Больницы испытывают нехватку персонала не только из-за роста заболеваемости населения. Более 250 медиков заразились коронавирусом в Петербурге и проходят лечение в Боткина. Несколько специалистов скончались. Заболевшим сотрудникам и семьям покойных положены выплаты из городского бюджета, но чтобы их получить, нужно заражаться и умирать правильно, разъяснил Смольный.