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01.05.2020 17:45
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Петербургу не хватает врачей для борьбы с коронавирусом. Кадровый дефицит испытывают 12 больниц

Двенадцать петербургских стационаров испытывают нехватку врачей и медсестер, готовых работать с коронавирусными пациентами. Анестезиологам-реаниматологам предлагают зарплату в пять раз меньше московской.

Объявление о дополнительном наборе персонала в больницы опубликовано на сайте комитета здравоохранения Петербурга. В дефиците — инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, медсестры, младший медицинский персонал.

Медиков не хватает всем городским учреждениям, работающим с коронавирусом, в том числе больнице Боткина — основному инфекционному стационару.

На кадровых сайтах по состоянию на 1 мая размещены десятки вакансий. Анестезиологам, например, предлагают зарплату до 85 тысяч рублей, местами — ниже. Те же специалисты могут отдать предпочтение государственному инфекционному центру в Вороново (Новая Москва), предлагающему 472 тысячи рублей за пятнадцать смен в месяц. Вербовка петербургских специалистов началась с конца марта, и назвать ее успешной нельзя. Инфекционный центр до сих пор не укомплектовал штат.

Некоторые стационары Петербурга, впрочем, существенно улучшили кадровые предложения. 1 мая городская больница № 40 разместила вакансию медицинской сестры в корпус COVID-19 с зарплатой от 106 тысяч рублей. Специалистам придется работать в пансионате «Заря», переоборудованном под прием пациентов с коронавирусом. Требования к соискателями — готовность к высокой интенсивности работы и сертификат о прохождении онлайн-курсов по COVID-19.

Судя по объявлениям, остро требуются кадры и Мариинской больнице, которая принимает коронавирусных пациентов с 27 апреля, но уже несет потери. Она разместила вакансии пульмонологов, медсестер, инфекционистов. Зарплата — по договоренности.

Ранее стало известно о закупке Госпиталем для ветеранов войн защитных костюмов на миллиард рублей. Его сотрудники будут лечить размещенных в «Ленэкспо» пациентов.

В Петербурге к 1 мая зарегистрированы более 4400 случаев заражения коронавирусной инфекцией, суточный прирост составил 349 человек.

Больницы испытывают нехватку персонала не только из-за роста заболеваемости населения. Более 250 медиков заразились коронавирусом в Петербурге и проходят лечение в Боткина. Несколько специалистов скончались. Заболевшим сотрудникам и семьям покойных положены выплаты из городского бюджета, но чтобы их получить, нужно заражаться и умирать правильно, разъяснил Смольный.

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Комментарии (33)

kuk-vasyusha
Вместо социальной помощи конкретным людям, власти почти всех стран преступным образом нарушили все права миллионов людей - посадив их под арест как подозреваемых.... И если люди погибли, то погибли они именно от этих "превентивных мер"
nuga
Потому граждан и изолировали,что до оптимизировались . Модель медицины в РФ -это провал . Вместо того,чтобы покаяться и попросить прощения у населения за 30 лет игрищ в реформы,они население гоняют ,обвиняют.,штрафуют и работать не дают и это при вечном нытье -денег нет.
261212781
В Москве в новой больнице не укомплектован штат анестезиологов за 472 тыс рублей , за 15 смен .а здесь хотят что бы работали за копейки и без средств защиты . БЕГЛОВ тебя совесть не мучает довести город до самого дна
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