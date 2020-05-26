FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +20
71.14р77.79р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.05.2020 22:52
4
Печать

Количество безработных в России во время пандемии достигло максимума за четыре года

Численность безработных жителей России в нерабочем апреле 2020 года составила 5,8% рабочей силы, или 4,3 миллиона человек. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 26 мая со ссылкой на материалы Росстата пишет Forbes.

Согласно данным федеральной службы государственной статистики, в прошлом месяце уровень безработицы в стране вырос до максимума с апреля 2016 года. Отмечается, что в марте 2020 года безработных было заметно меньше — 4,7%.

При этом количество тех, кто официально встал на учет в центрах занятости, увеличилось на 59,2% в годовом выражении — до 1,3 миллиона человек. Такие показатели не фиксировались с марта 2012 года.

После продления нерабочих дней президент России Владимир Путин заявил, что каждый житель страны, потерявший работу после 1 марта, может в апреле-июне рассчитывать на три максимальных пособия по безработице, или на 12 130 рублей в месяц. Ранее «Фонтанка» подробно описывала все меры поддержки граждан и бизнеса, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Anna.kF
🔥Раскрыт ceкрет мощного СTОЯKА пopноактеpов!➜ https://is.gd/stoyak
_Ho_
Как у нас раб.силы то не хватает, прям надо еще пенсионный возраст повысить.
Никита Михалков
а вас никто не заставлял ипотеку брать и детей рожать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний