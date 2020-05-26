Количество безработных в России во время пандемии достигло максимума за четыре года
Численность безработных жителей России в нерабочем апреле 2020 года составила 5,8% рабочей силы, или 4,3 миллиона человек. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 26 мая со ссылкой на материалы Росстата пишет Forbes.
Согласно данным федеральной службы государственной статистики, в прошлом месяце уровень безработицы в стране вырос до максимума с апреля 2016 года. Отмечается, что в марте 2020 года безработных было заметно меньше — 4,7%.
При этом количество тех, кто официально встал на учет в центрах занятости, увеличилось на 59,2% в годовом выражении — до 1,3 миллиона человек. Такие показатели не фиксировались с марта 2012 года.
После продления нерабочих дней президент России Владимир Путин заявил, что каждый житель страны, потерявший работу после 1 марта, может в апреле-июне рассчитывать на три максимальных пособия по безработице, или на 12 130 рублей в месяц. Ранее «Фонтанка» подробно описывала все меры поддержки граждан и бизнеса, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса.