Количество безработных в России во время пандемии достигло максимума за четыре года

Численность безработных жителей России в нерабочем апреле 2020 года составила 5,8% рабочей силы, или 4,3 миллиона человек. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 26 мая со ссылкой на материалы Росстата пишет Forbes.



Согласно данным федеральной службы государственной статистики, в прошлом месяце уровень безработицы в стране вырос до максимума с апреля 2016 года. Отмечается, что в марте 2020 года безработных было заметно меньше — 4,7%.



При этом количество тех, кто официально встал на учет в центрах занятости, увеличилось на 59,2% в годовом выражении — до 1,3 миллиона человек. Такие показатели не фиксировались с марта 2012 года.

