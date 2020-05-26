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26.05.2020 20:08
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Петербургский этап триатлонного Ironman перенесен на 2021 год

Запланированный на 19 июня турнир по триатлону Ironman в Петербурге перенесен из-за эпидемии коронавируса. Как сообщили организаторы соревнований, мероприятие пройдёт августа 2021 года.

«Принимая во внимание, что здоровье и безопасность нашего общества являются основным приоритетом в связи с пандемией COVID-19, мы можем подтвердить, что первый триатлон Ironman 70.3, первоначально запланированный на 19 июля в Санкт-Петербурге, не может состояться в 2020 году и потому дебютирует 1 августа 2021 года», - говорится в заявление опубликованном на официальном сайте Ironman.

Ранее сообщалось, что финансированием соревнований займётся частный инвестор. Тем не менее, администрация Петербурга готова оказать поддержку проекту. В Петербурге турнир должен был пройти впервые.

Триатлон Ironman («Железный человек») считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Они впервые состоялись по инициативе энтузиастов в 1978 году на гавайском острове Оаху, с целью выявления наиболее выносливых спортсменов. С тех пор соревнования проходят в разных точках земного шара.

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