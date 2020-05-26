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26.05.2020 11:46
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«Стихийная парковка» собрала 5-километровый затор на КАД. Началось с двоих

Массовая авария утром 26 мая собрала многокилометровую пробку на востоке кольцевой автодороги Петербурга.

«Автомобилисты устроили стихийную парковку на 101 километре внешнего кольца КАД», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Егор. На видеозаписи с места аварии видно два ДТП: с KIA и Hyundai и в крайнем левом ряду — с Subaru, еще одним Hyundai и, возможно, микроавтобусом. А также еще три стоящие перед этим «замесом» машины.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13235270" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13235270" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13235270" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13235270" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что около 8:50 поступила информация о столкновении двух легковых автомобилей на 100-м километре внешнего кольца. Поврежденные машины заняли 3 и 4 полосы, из-за чего на дороге собрался 5-километровый затор. Пострадавших в аварии не было. Информации о других участниках ДТП в управление не поступало.

По данным «Яндекс.Пробок», затор длиной около 5 километров продержался на внешнем кольце часов до 11. Сейчас движение на участке организовано в штатном режиме.

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