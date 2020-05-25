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25.05.2020 17:49
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Переболевшего коронавирусом Дмитрия Пескова выписали из больницы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков достаточно оправился от коронавирусной инфекции и покинул больницу. Об этом 25 мая сообщила его супруга Татьяна Навка.

«Все хорошо, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо», - заявила Навка изданию Daily Storm. По словам фигуристки, ни она, ни её муж пока к обычному ритму жизни не вернутся и ещё некоторое время проведут на домашнем карантине. Сам Песков также подтвердил, что уже выписался из больницы, пишет РИА Новости.

Дмитрий Песков рассказал о своей госпитализации после положительного теста на коронавирус 12 мая. В тот же день о своей болезни сообщила Татьяна Навна. Её врачи отпустили домой под конец прошлой недели. По мнению спортсменки, муж принёс болезнь с работы.

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Комментарии (2)

193960078618934@facebook.com
Жаль, что наверху "врачи-вредители" перевелись.
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