Правительство Петербурга поддержит СМИ грантами на 125 млн. Дадут и на поправки в Конституцию
В Смольном одобрен проект постановления о предоставлении в 2020 году грантов средствам массовой информации. Выделить планируется 124,6 млн рублей.
Как сообщил 25 мая в ходе правительственного совещания глава комитета по печати Владимир Рябовол, на 2020 год выбраны 6 приоритетных тем, разработка которых будет субсидироваться: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поправки в Конституцию, реализация нацпроектов, развитие государственных электронных услуг, защита прав потребителей, защита животных от жестокого обращения, «профилактика идеологии терроризма и экстремизма».
В 2019 году на гранты СМИ было выделено более 140 млн рублей на 100 проектов.