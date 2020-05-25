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25.05.2020 14:38
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Печать

Правительство Петербурга поддержит СМИ грантами на 125 млн. Дадут и на поправки в Конституцию

В Смольном одобрен проект постановления о предоставлении в 2020 году грантов средствам массовой информации. Выделить планируется 124,6 млн рублей.

Как сообщил 25 мая в ходе правительственного совещания глава комитета по печати Владимир Рябовол, на 2020 год выбраны 6 приоритетных тем, разработка которых будет субсидироваться: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поправки в Конституцию, реализация нацпроектов, развитие государственных электронных услуг, защита прав потребителей, защита животных от жестокого обращения, «профилактика идеологии терроризма и экстремизма».

В 2019 году на гранты СМИ было выделено более 140 млн рублей на 100 проектов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

тат2007amg
Пригожинские мушки потирают лапки..
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