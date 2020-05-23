Фонд друзей балтийской нерпы отправил в Ладогу очередных «выпускников». Однако этих ребят нельзя назвать обычными воспитанниками, есть у них свои особенности. Видео «спецоперации» опубликовано в Instagram-аккаунте организации 23 мая.

Два нерпёнка приплыли на льдине прямо в центр Петербурга в марте. Их сопровождала взрослая самка. Люди подобрали детёнышей и передали в центр спасения тюленей. Мама потом ещё несколько раз приходила к остаткам льдины. Специалисты считают, что сохранить малышей на тающем льду ей бы всё равно не удалось.



«Назвали мы нерпуликов братцами. Одного, более беспокойного, звали Дикий Братец, а другого, более уравновешенного и рассудительного — Умный Братец. Мы, конечно, не можем быть полностью уверены, что они настоящие братья. Считается, что кольчатая нерпа всегда рождает одного детёныша. Двойня бывает исключительно редко. Но однако же нас поразило то, что в изоляторе при попытках разлучить парочку они устраивали самый настоящий бунт. Начинали визжать и обо все колотиться», — рассказали в фонде.

В порядке исключения братцев не стали рассаживать по разным боксам и даже перегородку между ними не устанавливали. Так они и росли вместе и в Ладогу уплыли тоже вдвоём, долго играя друг с другом.