В России вводят образовательные кредиты «на любую сумму» на 15 лет

«Образовательный кредит <...> в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка и, соответственно, срок, продолжительность его 15 лет. Сумма кредита здесь не ограничена», — рассказал 22 мая глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

Министерство науки и высшего образования РФ анонсировало появление в стране новых образовательных кредитов. Накануне Путин потребовал «не задирать цены» на образование и ввести кредиты «на максимально льготных условиях».

По его словам, власти решили расширить программу кредитования с государственным участием, чтобы у выпускников была возможность отдать кредит из заработанных средств.

При этом Фальков отметил, что вузы не будут повышать стоимость образовательных программ в этом году, зафиксировав ее на уровне 2019 года. Министр также рассказал о намерении увеличить число бюджетных мест.

Накануне президент России провел совещание по поводу российского образования. Владимир Путин призвал снизить ставку по образовательным кредитам до 3% и продлить срок их погашения.