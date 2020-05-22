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22.05.2020 11:18
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В России вводят образовательные кредиты «на любую сумму» на 15 лет

Министерство науки и высшего образования РФ анонсировало появление в стране новых образовательных кредитов. Накануне Путин потребовал «не задирать цены» на образование и ввести кредиты «на максимально льготных условиях».

«Образовательный кредит <...> в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка и, соответственно, срок, продолжительность его 15 лет. Сумма кредита здесь не ограничена», — рассказал 22 мая глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, власти решили расширить программу кредитования с государственным участием, чтобы у выпускников была возможность отдать кредит из заработанных средств.

При этом Фальков отметил, что вузы не будут повышать стоимость образовательных программ в этом году, зафиксировав ее на уровне 2019 года. Министр также рассказал о намерении увеличить число бюджетных мест.

Накануне президент России провел совещание по поводу российского образования. Владимир Путин призвал снизить ставку по образовательным кредитам до 3% и продлить срок их погашения.

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Комментарии (3)

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Вот и образование будет платное, надо отметить, что встреча с учителем станет редкостью и очень дорого! А все остальное дистанционно, по лекциям и вам выдадут на это кредит.. :-) Интересно, есть эта поправка в Конституции ? :-)
Здесь тоже вводят

https://brikettoria.blogspot.com/2020/05/hottt-babyes.html
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