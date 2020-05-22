Совет директоров «Роснефти» назначил Игоря Сечина директором «Роснефти» еще на пять лет

Совет директоров «Роснефти» принял решение о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором еще на пять лет. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение самой компании.



«Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО НК «Роснефть» сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.



Экс-руководитель администрации президента Игорь Сечин возглавляет «Роснефть» с мая 2012 года.

