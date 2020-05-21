СКА финансово поддержал Детскую городскую больницу №5 в борьбе с коронавирусом

Хоккейный клуб СКА оказал поддержку одному Детской городской больницы №5 им. Н.Н. Филатова. Как сообщили в пресс-службе команды в четверг, 21 мая, медицинскому учреждению выделили средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов.

В частности, СКА помог приобрести средства индивидуальной защиты для врачей и необходимую технику (компьютеры, планшеты, рации для общения между зонами).

- Благодаря невероятной работе врачей и ограничительным мерам мы смогли справиться с первой волной распространения коронавирусной инфекции, - подчеркнул Заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг. - Хочется верить в то, что в скором времени вирус отступит, но нужно продолжать бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Врачи продолжают находиться на передовой борьбы с коронавирусом, и им по-прежнему нужна помощь. Покупка необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты поспособствует улучшению условий работы врачей в такой непростой для них период.