Футбольный клуб «Зенит» организовал доставку горячих обедов для медицинского персонала СПБ ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина». Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, с 29 апреля и ежедневно на протяжении месяца представители волонтерского центра «Зенита» будут доставлять 300 горячих обедов в отделение больницы по адресу ул. Миргородская, д.3.

Горячие обеды будут привозить бесплатно с соблюдением всех мер безопасности. Поставщиком выступит клубный оператор кейтеринга на «Газпром Арене» компания «Зима-Лето Спорт».

«Медицинский персонал Боткинской больницы первым принял на себя удар в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вместе с нашей дочерней компанией мы посчитали необходимым поддержать персонал медучреждения, которые рискуют, работая в круглосуточном режиме в самом эпицентре эпидемии. Важен в первую очередь психологический эффект: мы хотим показать, что в этой борьбе с пандемией они не одиноки», - заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Фото: с официального сайта ФК «Зенит»



«Сотрудники больницы выражают искреннюю признательность футбольному клубу «Зенит» за проявленную заботу. В настоящее время мы на передовой борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией и для нас крайне важна поддержка лучшего спортивного клуба нашей страны», - поблагодарил главный врач Клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина Денис Гусев.

Координатором проекта вновь выступил Фонд профилактики рака «Не напрасно». В фонде проанализировали потребности больницы во время пандемии и помогли зенитовцам оптимально распорядиться ресурсами.

