Радио передает SOS. FM-станции Петербурга просят помощи у города

Руководители 19 коммерческих FM-радиостанций Петербурга просят включить их в список пострадавших от коронавируса компаний. Главная проблема — платежи государству за использование радиочастот, денег на которые нет из-за обрушения рынка рекламы. Как рассказывают участники рынка, письмо в правительство города было написано еще 13 апреля. Сегодня, 21 мая, чиновники в очередной раз обещали дать ответ на обращение медиаменеджеров. Однако на момент написания публикации никаких решений принято не было.

Основная проблема, которая беспокоит представителей радиостанций: потеря практически единственного источника дохода — рекламы. В связи с ограничением работы крупных предприятий радиостанции лишились основных рекламных контрактов и перестали размещать платные анонсы концертов и других культурных мероприятий. По словам генерального директора «Нашего Радио» Елены Даниловой, выручка от рекламы за последние два месяца сократилась драматически — до 80%. В некоторых регионах — до 100%. «Из-за того, что радио — бизнес достаточно технологичный, большие расходы идут на обеспечение радиовещания. К тому же у большей части радиостанций есть свои эфиры, за которые нужно платить зарплату сотрудникам», — отмечает Елена Данилова. По ее словам, практически все 30 коммерческих радиостанций Петербурга зарабатывают исключительно на рекламе, дополнительный источник дохода есть только у единиц — тех, кто организует собственные мероприятия. Однако сейчас и этого источника заработка радийщики лишились. В обращении к губернатору представители СМИ пишут, что до 30 апреля они приняли на себя обязательства по сохранению рабочих мест и выплате заработной платы, которая в бюджете радиостанции может доходить до 60%. Сейчас, при отсутствии денежных средств, ситуация ухудшается.

Помимо регулярных расходов на зарплаты сотрудникам, арендную плату за городское имущество, различные налоговые выплаты, представители СМИ тратят около 2% от оборота радиостанций на выплаты фондам РАО (Российское авторское общество) и ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности). Куда более значимой статьей расходов, по словам представителей рынка, являются жесткие контрактные обязательства перед монополистами в области предоставления услуг, обеспечивающих вещание, — РТРС (ФГУП «Российская и телевизионная радиовещательная сеть»). Примерная сумма выплат ежемесячно составляет около 500 тыс. рублей на каждую станцию — у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше.. «У РТРС разные тарифы, которые меняются в зависимости от мощности передатчика. Сейчас они не собираются их снижать. Было предложено несколько схем, например, рассрочка платежа: 3 месяца выплаты составляют 50%, а потом до декабря нужно будет полностью погасить задолженность. Но откуда брать эти деньги — совершенно непонятно», — отмечает Елена Данилова.