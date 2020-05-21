Любопытная белка удачно заглянула во двор одного семейства из Мюнхена и сразу же удостоилась своего личного пивного сада. Теперь у Мадам, именно такую кличку немцы дали своей хвостатой гостье, есть столик, бокал и тарелка с орешками.



Видео со зверьком 21 мая опубликовало агентство Reuters в своём twitter-аккаунте. Сообщается, что автором идеи миниатюрного кафе для белки стал 10-летний мальчик, который уж очень скучал из-за пандемии коронавируса.

