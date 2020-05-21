Немецкая семья соорудила для дикой белки миниатюрный биргартен, в который она теперь ходит каждый день
Любопытная белка удачно заглянула во двор одного семейства из Мюнхена и сразу же удостоилась своего личного пивного сада. Теперь у Мадам, именно такую кличку немцы дали своей хвостатой гостье, есть столик, бокал и тарелка с орешками.
Видео со зверьком 21 мая опубликовало агентство Reuters в своём twitter-аккаунте. Сообщается, что автором идеи миниатюрного кафе для белки стал 10-летний мальчик, который уж очень скучал из-за пандемии коронавируса.
This German family made a tiny table filled with nuts, seeds and raisins for a squirrel who visits every day pic.twitter.com/4Ko2e8Y64y— Reuters (@Reuters) May 21, 2020
В мае в Мюнхене открывается сезон биргартенов (пивных садов) и школьник решил помочь дикому животному приобщиться к этой баварской традиции. Он и его мама оставляли на столике еду на тарелке и маленькую кружку пива также наполненную орехами, семечками и изюмом. Теперь Мадам посещает дворик креативного семейства каждый день и даже заходит в дом.
В Петербурге тоже много белок. Они обитают в городских садах и парках, большинство из которых в данный момент закрыто из-за коронавируса. Курьёзная история вышла с заявлением губернатора Александра Беглова о выпущенных в зелёные зоны отдыха хвостатых любительниц орехов. Сколько «Фонтанка» не искала, так и не нашла ни одной «новенькой».