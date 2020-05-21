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21.05.2020 08:32
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Немецкая семья соорудила для дикой белки миниатюрный биргартен, в который она теперь ходит каждый день

Любопытная белка удачно заглянула во двор одного семейства из Мюнхена и сразу же удостоилась своего личного пивного сада. Теперь у Мадам, именно такую кличку немцы дали своей хвостатой гостье, есть столик, бокал и тарелка с орешками.

Видео со зверьком 21 мая опубликовало агентство Reuters в своём twitter-аккаунте. Сообщается, что автором идеи миниатюрного кафе для белки стал 10-летний мальчик, который уж очень скучал из-за пандемии коронавируса.

В мае в Мюнхене открывается сезон биргартенов (пивных садов) и школьник решил помочь дикому животному приобщиться к этой баварской традиции. Он и его мама оставляли на столике еду на тарелке и маленькую кружку пива также наполненную орехами, семечками и изюмом. Теперь Мадам посещает дворик креативного семейства каждый день и даже заходит в дом.

В Петербурге тоже много белок. Они обитают в городских садах и парках, большинство из которых в данный момент закрыто из-за коронавируса. Курьёзная история вышла с заявлением губернатора Александра Беглова о выпущенных в зелёные зоны отдыха хвостатых любительниц орехов. Сколько «Фонтанка» не искала, так и не нашла ни одной «новенькой».

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Комментарии (4)

stroitel_5e4d0319956f3
...Курьёзная история вышла с заявлением губернатора Александра Беглова о выпущенных в зелёные зоны отдыха хвостатых любительниц орехов. Сколько «Фонтанка» не искала, так и не нашла ни одной «новенькой»....
Похоже к нему приходила похмельная "белочка" ,а ее видит только он((
вадики
Спаивают белку!Безобразие.А потом к ней придет другая белка!
Djnyana
Скоро придётся говорить так: В Петербурге, наверное, тоже много белок. Они, вполне возможно, обитают в городских садах и парках.. Не весьма но, почти невероятно, Александр Беглов выпускает в зелёные зоны хвостатых, пушистых зверьков..)
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