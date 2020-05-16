Не объект благоустройства, а охотресурс. Как «Фонтанка» потерпела крах в поиске белок из отчета Беглова

автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» / архив

Александр Беглов 13 мая во время ежегодного отчета об итогах года перед Законодательным собранием в число достижений включил пополнение петербургских парков фауной — «в пруды запустили рыб, а в парки — белок». «Фонтанка» заинтересовалась вопросом, сколько пушистых, если не считать естественного прироста, прибыло в зеленые зоны города. На первый взгляд простой вопрос обернулся блужданием по комитетам и инстанциям.

По итогам двух дней поисков удалось найти только трех белок, но и их в ЦПКиО им. Кирова выпустили сотрудники центра помощи дикой природе «Велес». Хотя в целом городская популяция за год выросла более чем в 2,5 раза.



Чтобы узнать, куда и сколько белок в 2019-м году запустили в городские сады и парки, редакция обратилась в ряд профильных структур. В комитете по благоустройству, под ведомством которого зеленеют более 2 тысяч пространств, поспешили откреститься: белки — это не к ним, а к коллегам из комитета по природопользованию. «У нас только флора. Фауна не к нам», — пояснили в пресс-службе. Единственное, чего удалось добиться в ходе первого раунда, это подтверждения, что комблаг не закупал белок в 2019 году. Но комитет следит не за всеми зелеными пространствами: часть из них федеральные, часть находятся в ведении муниципалитетов или районов.

Комитет по природопользованию помог «Фонтанке» ценными знаниями. В частности, разрешил внутриредакционную дискуссию — являются ли обитающие в черте города обладатели пушистых хвостов объектами благоустройства. Выяснилось, что нет, белки в данном случае, как дикие животные, имеют статус охотресурса. К счастью, промысловая охота не осуществляется, поэтому зверьки чувствуют себя на территории города в относительной безопасности.



Комитет следит за общей численностью белок в городе. И тут чиновникам есть чем порадовать горожан. «Белки на территории Санкт-Петербурга размножаются естественным путем, по данным мониторинга, численность популяции белок увеличивается с каждым годом», — говорится в ответе на запрос «Фонтанки». Согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории городских лесничеств, если в 2018 году было зарегистрировано всего 199 зверьков, то в 2019 их насчитывалось уже 513, а в 2020 — более 550. Но вот просьба вычислить, сколько белок появилось в городе озвученным в отчете губернатора путем, поставила чиновников в тупик.

Если спросить горожан, куда можно отправиться покормить белок, самым распространенным ответом, скорее всего, будет ЦПКиО им. Кирова. На Елагином острове распространены белка обыкновенная, среднерусская и алтайская. Но с ростом популяции в этом парке и так нет проблем. Несколько лет назад, указано на сайте парка, животных закупили, с тех пор условия проживания и забота способствуют росту численности грызунов.



В ЦПКиО пояснили, что самостоятельно точно не закупали и не выпускали белок — уже живущие на территории острова зверьки чувствуют себя вольготно. Сейчас в условиях коронавируса, когда посетителей в парке нет, о животных заботятся сотрудники парка.

Все же трех «выпущенных» зверьков удалось идентифицировать благодаря все тому же комитету по природопользованию. В 2019 году бельчат спас из дикой природы и вырастил центр реабилитации диких животных «Велес». Когда животные подросли и окрепли, их выпустили на Елагин остров.

В поиске ответственных за выпуск белок «Фонтанка» обратилась в городское управление ветеринарии. И снова мимо: там рассказали, что ведомство отвечает за домашних животных, а белки — дикие. Кроме того, был направлен запрос и в управление Росприроднадзора. Надзорное ведомство пояснило, что осуществляет надзор за редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами, занесёнными в Красную книгу, статистику по белкам не ведут.

Открытые источники не помогли прояснить ситуацию. Зато стало понятно, что губернатор Петербурга уже не впервые рассказывает о запуске хвостатых в парки. В октябре 2019 года на совещании с на тот момент строительным вице-премьером Виталием Мутко Беглов похвастался — в городе до конца года полностью реконструируют 144 парка и сквера. И отдельно подчеркнул, что создаются благоприятные условия не только для людей, но и о животных не забывают: «Мы выпускаем белок, рыб, подкармливаем уток, создаем укрытия для них». Как раз за несколько дней до совещания губернатор принял участие в установке кормушек для белок в колпинском парке Чухонка.



В августе того же года градоначальник, тогда еще врио, распорядился не распугать живущих в парке академика Сахарова белок во время работ по благоустройству и соорудить для животных кормушки.

В сентябре поспособствовать росту популяции петербургских белок Александра Беглова попросил депутат Госдумы Виталий Милонов. Как пояснял тогда парламентарий: городу не мешает встать «в авангард науки «белкотерапия».

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» член нижней палаты парламента РФ был рад, что его инициатива была всецело поддержана. «Наш губернатор очень любит животных и всецело помогает и содействует увеличению популяции этих маленьких пушистых зверьков в наших парках и садах. Потому что наш губернатор — самый лучший», — сказал он и добавил, что «маленькие зверьки в наших парках — это радость для детей».

Казалось, поиск зашел в тупик. С просьбой раскрыть количество запущенных в парки в прошлом году белок «Фонтанка» обратилась напрямую в пресс-службу губернатора. Там пояснили, что за этой информацией стоит пойти непосредственно в районы (что «Фонтанка» и сделала). Но позднее нас перенаправили все в тот же комитет по благоустройству.



автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» / архив автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» / архив автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» / архив автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» / архив

Пресс-служба комблага оперативно отписалась: «Информация по белкам обязательно будет завтра». То есть 15 мая. Но «Фонтанку» постигло разочарование. На уточняющий вопрос: «Ну когда же?» — пресс-служба привычно уже перевела стрелки на комитет по природопользованию, который должен «скоро все прислать». Но у последнего таких данных нет, на что в ответственном за благоустройство комитете развели руками: «Возможно, у вас слишком завышенные требования».

Тем временем поднакопились ответы наиболее оперативных представителей районных администраций. Василеостровский район сообщил, что в 2019 году на территории парков и скверов, расположенных в границах района, белок не выпускали.



Пресс-служба администрации Кронштадтского района также оперативно связалась с редакцией и сообщила — белок на острове Котлин нет вообще. Нет их, к сожалению, и на территории Красногвардейского района. В Пушкинском районе белки обитают только в федеральных Екатерининском, Александровском и Павловском парках. И райадминистрация, уточнил ее представитель, точно не принимала участие в запуске животных в прошлом году.



На территории Кировского района лишь один крупный парк, где есть белки, — парк Александрино (находится в ведении комитета по благоустройству Санкт-Петербурга). У района нет сведений об организованном запуске туда белок, возможно, информацией располагает комитет. Пушистиков в парки и скверы Петродворцового района не выпускали, сообщили в райадминистрации, пояснив — «их у нас и так много»

Представитель администрации Фрунзенского района пояснил — у них белки пока не живут. Потенциальные места обитания пушистых еще слишком молоды, и деревья не доросли до пригодности для проживания зверьков. Калининский тоже оказался не тем районом, где появились зверьки: «У нас белок в парки не запускали. Для этого в районе подходит только Пискаревский лесопарк, но там готовимся к реконструкции, не до белок».

В Центральном районе рассказали, что, по последним данным, в 2019 году в сады и парки на их территории белок не выпускали.

Московский район уточнил, что вся «зелень» в ведении комблага, и отправил узнавать про белок к ним. Впечатлил уровень информированности пресс-службы Выборгского района, который ответил кратко: все вопросы в КБ (комитет по благоустройству. — Прим. ред.). На уточнение, значит ли это, что представитель не обладает нужной информацией, сообщили: «Пока то, что написала».

«Фонтанка» с нетерпением ждет ответов оставшихся районов. Поиск выпущенных белок продолжается.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

