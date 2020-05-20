Бурятские медики спасались бегством от пациентов обсерватора с камнями. Полиция к ним не приехала
Недовольные условиями проживания в бурятском обсерваторе пациенты кидались камнями в сотрудников. Тем пришлось убегать в лес в противочумных костюмах.
Об этом 20 мая сообщается в Instagram Детской республиканской клинической больницы, видео им прислали из обсерватора в селе Сотниково. По словам двух медработниц, пациенты начали на них «налетать» и кидаться камнями, «всяко разно» их обзывали и матерились. «Конечно, страшноватенько работать с ними», - добавили сотрудницы.
Речь идет о местных жителях, которые заехали в обсерватор 16 мая, россияне вернулись из Китая. В записи к посту уточняется, что жить пациентам приходится на территории детского реабилитационного центра, в деревянных постройках 1985 года. Изолированные вели себя агрессивно и «ломали больничное имущество». В какой-то момент пациенты начали кидаться камнями, и сотрудникам ничего не оставалось, кроме как от них убежать.
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❗❗❗❗❗❗❗❗❗Мы выкладываем видео, отправленное нашими медсестрами из Обсерватора в п.Сотниково. Огромный стресс получили они от поведения поступивших 16 мая на обсервацию граждан, прибывших из КНР. В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания (Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали – да, старые деревянные постройки 1985 года). Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество. Работники обсерватора неоднократно информировали правоохранительные органы, однако действия ограничились дистанционным составлением протокола. Напрасно медики ждали помощь, приготовив СИЗы (защитные костюмы). Наконец, 18- го мая к вечеру ситуация разрешилась. Недовольные были транспортированы по «03» в обсерватор РНД. Медики продолжают свою работу. Осталось чувство горечи и досады от непонимания и безответственности некоторых сограждан … Сегодня утром на планерке министр Е.Ю. Лудупова сообщила, что полиция теперь будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами. Они у нас наготове...
В больнице утверждают, что полиция на вызов приездом не отреагировала, а протокол оперативники составили дистанционно. 18 мая недовольных переселили, а 20-го числа министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова пообещала с ситуацией разобраться и придумать, как обеспечить сотрудников правоохранительных органов противочумными костюмами. В больнице добавили, что для полицейских средства защиты у них наготове.