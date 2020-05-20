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20.05.2020 23:27
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Бурятские медики спасались бегством от пациентов обсерватора с камнями. Полиция к ним не приехала

Недовольные условиями проживания в бурятском обсерваторе пациенты кидались камнями в сотрудников. Тем пришлось убегать в лес в противочумных костюмах.

Об этом 20 мая сообщается в Instagram Детской республиканской клинической больницы, видео им прислали из обсерватора в селе Сотниково. По словам двух медработниц, пациенты начали на них «налетать» и кидаться камнями, «всяко разно» их обзывали и матерились. «Конечно, страшноватенько работать с ними», - добавили сотрудницы.

Речь идет о местных жителях, которые заехали в обсерватор 16 мая, россияне вернулись из Китая. В записи к посту уточняется, что жить пациентам приходится на территории детского реабилитационного центра, в деревянных постройках 1985 года. Изолированные вели себя агрессивно и «ломали больничное имущество». В какой-то момент пациенты начали кидаться камнями, и сотрудникам ничего не оставалось, кроме как от них убежать.

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❗❗❗❗❗❗❗❗❗Мы выкладываем видео, отправленное нашими медсестрами из Обсерватора в п.Сотниково. Огромный стресс получили они от поведения поступивших 16 мая на обсервацию граждан, прибывших из КНР. В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания (Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали – да, старые деревянные постройки 1985 года).​ Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество. Работники обсерватора неоднократно информировали правоохранительные органы, однако действия ограничились дистанционным составлением протокола.​ Напрасно медики ждали помощь, приготовив СИЗы (защитные костюмы). Наконец, 18- го мая к вечеру ситуация разрешилась. Недовольные были транспортированы по «03» ​ в обсерватор РНД. Медики продолжают свою работу. Осталось чувство горечи и досады от непонимания и безответственности некоторых сограждан … ​ ​ ​ Сегодня утром на планерке ​ министр Е.Ю. Лудупова сообщила, что полиция​ теперь ​ будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами. Они у нас наготове...

Публикация от ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ (@drkb_03)

В больнице утверждают, что полиция на вызов приездом не отреагировала, а протокол оперативники составили дистанционно. 18 мая недовольных переселили, а 20-го числа министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова пообещала с ситуацией разобраться и придумать, как обеспечить сотрудников правоохранительных органов противочумными костюмами. В больнице добавили, что для полицейских средства защиты у них наготове.

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Комментарии (6)

fgh1
"непонимание и безответственность". Ну, допустим, про безответственность я понимаю. А вот про непонимание хотелось бы поподробнее.
Гость
Беги, Лола, беги !
Boris_93*1
У Бурятов другая религия - вторую щёку не подставляют :)
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