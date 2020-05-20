Недовольные условиями проживания в бурятском обсерваторе пациенты кидались камнями в сотрудников. Тем пришлось убегать в лес в противочумных костюмах.



Об этом 20 мая сообщается в Instagram Детской республиканской клинической больницы, видео им прислали из обсерватора в селе Сотниково. По словам двух медработниц, пациенты начали на них «налетать» и кидаться камнями, «всяко разно» их обзывали и матерились. «Конечно, страшноватенько работать с ними», - добавили сотрудницы.



Речь идет о местных жителях, которые заехали в обсерватор 16 мая, россияне вернулись из Китая. В записи к посту уточняется, что жить пациентам приходится на территории детского реабилитационного центра, в деревянных постройках 1985 года. Изолированные вели себя агрессивно и «ломали больничное имущество». В какой-то момент пациенты начали кидаться камнями, и сотрудникам ничего не оставалось, кроме как от них убежать.

