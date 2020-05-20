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20.05.2020 15:06
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Смольный начал выплачивать по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным на маски

Почти 2 млн жителей Петербурга получат от города выплаты для покупки средств индивидуальной защиты. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба комитета по социальной политике.

Со среды КГУ «Городской информационно-расчетный центр» (находится в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга) начал перечислять на счета 1,8 млн граждан по 800 руб.

Выплата предназначена петербургским пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях.

Распоряжением губернатора Петербурга для этих целей из резервного фонда уже выделено 1,467 млрд рублей для реализации данной меры поддержки.

Поступление средств на счета ожидается до конца недели.

С 12 мая жители Санкт-Петербурга обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

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Комментарии (14)

261565691
Почему не платят по 800 руб. инвалидам живущим на минимальную пенсию? Льготы на проезд для инвалидов отменены, какой-либо дополнительной дотации со стороны властей для малоимущих инвалидов города нет. Губернатор Беглов А. Д. забыл, что у него в городе есть, люди влачащие своё жалкое существование, от пенсии до пенсии, трясясь над каждой копейкой!(
Складывается впечатление, что властям города, выгодно загнать малоимущих инвалидов, в ещё более жалкое существование.
WuhanRockCafe
Хе-хе, ясен пень пропьют "масочные".
ilai22854
Конечно то, что начали выплачивать хоть что-то это хорошо, но можно было бы и по больше
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