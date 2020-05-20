Смольный начал выплачивать по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным на маски

Почти 2 млн жителей Петербурга получат от города выплаты для покупки средств индивидуальной защиты. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба комитета по социальной политике.



Со среды КГУ «Городской информационно-расчетный центр» (находится в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга) начал перечислять на счета 1,8 млн граждан по 800 руб.



Выплата предназначена петербургским пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях.

