Смольный выдаст по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным на маски. Деньги могут дойти до 1,8 млн горожан
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении единовременной выплаты из бюджета для приобретения средств индивидуальной защиты: одноразовых масок и перчаток. Ранее был введен обязательный масочный режим на общественном транспорте и в общественных местах.
«Ряд категорий петербуржцев получат денежную выплату в размере 800 рублей для приобретения одноразовых масок и перчаток, - сообщает Смольный 12 мая. - Денежная выплата... предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях. Поддержку от города смогут получить более 1,8 млн горожан».
Помимо этого, губернатор дал поручение комитету по социальной политике, комитету по образованию и районным администрациям обеспечивать одноразовыми масками и перчатками детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в подведомственных организациях.
Напомним, 12 мая вступили в силу изменения в 121-е постановление петербургского правительства, согласно которым до 31 мая необходимо обязательно носить маску и перчатки в общественных местах, а также в общественном транспорте. В связи с этим на станциях метро открыли торговлю средствами индивидуальной защиты через вендинговые автоматы, а также через газетные киоски. О том, как это требование соблюдалось в первый день — читайте в материале «Фонтанки». При этом федеральные правила поведения в режиме повышенной готовности говорят, что граждане обязаны соблюдать указания местных властей по использованию средств индивидуальной защиты, если они будут предоставлены органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями.