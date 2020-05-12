Смольный выдаст по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным на маски. Деньги могут дойти до 1,8 млн горожан

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении единовременной выплаты из бюджета для приобретения средств индивидуальной защиты: одноразовых масок и перчаток. Ранее был введен обязательный масочный режим на общественном транспорте и в общественных местах.



«Ряд категорий петербуржцев получат денежную выплату в размере 800 рублей для приобретения одноразовых масок и перчаток, - сообщает Смольный 12 мая. - Денежная выплата... предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях. Поддержку от города смогут получить более 1,8 млн горожан».