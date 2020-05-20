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20.05.2020 14:51
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Миксер вдавил «Мерседес» в отбойник на «Сортавале». Внезапный маневр заснял видеорегистратор

Серьезное ДТП с участием трех машин произошло днем 20 мая на трассе во Всеволожском районе Ленобласти. Неожиданный маневр водителя грузовика стал неприятным сюрпризом для водителей двух легковых автомобилей.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей, в 12:40 на Новоприозерском шоссе в сторону Ленобласти столкнулись автобетоносмеситель и автомобили Mercedes GLK и BMW. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора его машины.

На записи видно, как миксер неожиданно смещается влево и буквально впечатывает едущий в крайнем ряду «Мерседес» в отбойник. Водитель двигавшегося за «Мерседесом» BMW не успел избежать столкновения и врезался в разбитый GLK сзади.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкновение произошло на 4-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала». Информация об аварии поступила в управление около 13:30. По предварительным данным, есть один пострадавший.

«Сейчас на месте находятся сотрудники ГИБДД, оформляют ДТП. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — отметили в Упрдоре.

Из-за аварии движение на трассе в сторону области затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», на данный момент затор тянется около двух километров.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13206543" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13206543" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13206543" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13206543" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

За сегодняшний день это уже второе ДТП с участием автобетоносмесителя. Первое случилось на проспекте Энергетиков в Петербурге. Там миксер вжал легковое такси в контейнеровоз.

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Комментарии (6)

Zmeika
Хорошая машина "Мерседес". Заботится о тех, кто внутри.
DEMOMON
Прикольный знак аварийной остановки.
dyadenka
женщина водитель
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