Миксер вдавил «Мерседес» в отбойник на «Сортавале». Внезапный маневр заснял видеорегистратор
Серьезное ДТП с участием трех машин произошло днем 20 мая на трассе во Всеволожском районе Ленобласти. Неожиданный маневр водителя грузовика стал неприятным сюрпризом для водителей двух легковых автомобилей.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей, в 12:40 на Новоприозерском шоссе в сторону Ленобласти столкнулись автобетоносмеситель и автомобили Mercedes GLK и BMW. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора его машины.
На записи видно, как миксер неожиданно смещается влево и буквально впечатывает едущий в крайнем ряду «Мерседес» в отбойник. Водитель двигавшегося за «Мерседесом» BMW не успел избежать столкновения и врезался в разбитый GLK сзади.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкновение произошло на 4-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала». Информация об аварии поступила в управление около 13:30. По предварительным данным, есть один пострадавший.
«Сейчас на месте находятся сотрудники ГИБДД, оформляют ДТП. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — отметили в Упрдоре.
Из-за аварии движение на трассе в сторону области затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», на данный момент затор тянется около двух километров.
За сегодняшний день это уже второе ДТП с участием автобетоносмесителя. Первое случилось на проспекте Энергетиков в Петербурге. Там миксер вжал легковое такси в контейнеровоз.