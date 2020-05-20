Серьезное ДТП с участием трех машин произошло днем 20 мая на трассе во Всеволожском районе Ленобласти. Неожиданный маневр водителя грузовика стал неприятным сюрпризом для водителей двух легковых автомобилей.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей, в 12:40 на Новоприозерском шоссе в сторону Ленобласти столкнулись автобетоносмеситель и автомобили Mercedes GLK и BMW. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора его машины.

На записи видно, как миксер неожиданно смещается влево и буквально впечатывает едущий в крайнем ряду «Мерседес» в отбойник. Водитель двигавшегося за «Мерседесом» BMW не успел избежать столкновения и врезался в разбитый GLK сзади.