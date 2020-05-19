В Петербурге из-за коронавирусных ограничений права на работу лишилась треть предприятий, но половина перешла в онлайн-формат

Ограничения и запрет в связи с распространением коронавируса затронули деятельность 68 390 организаций Северной столицы. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал президенту Владимиру Путину 19 мая на совещании о мерах поддержки экономики, передает пресс-служба Смольного. Всего возможность работать потеряли 680 000 человек.



До введения ограничительных мер в Петербурге работали 247 879 организаций, в которых были заняты 3,05 млн человек. Таким образом, под запрет попала примерно треть предприятий и 22% работников. Впрочем, половина предприятий все это время не сидела сложа руки.