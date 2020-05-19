В Петербурге из-за коронавирусных ограничений права на работу лишилась треть предприятий, но половина перешла в онлайн-формат
Ограничения и запрет в связи с распространением коронавируса затронули деятельность 68 390 организаций Северной столицы. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал президенту Владимиру Путину 19 мая на совещании о мерах поддержки экономики, передает пресс-служба Смольного. Всего возможность работать потеряли 680 000 человек.
До введения ограничительных мер в Петербурге работали 247 879 организаций, в которых были заняты 3,05 млн человек. Таким образом, под запрет попала примерно треть предприятий и 22% работников. Впрочем, половина предприятий все это время не сидела сложа руки.
«Многие перевели работу в онлайн-формат — розничная торговля, образование, недвижимость. На сегодняшний день, по экспертным оценкам, на удаленную работу перешли 367 000 человек», — отметил губернатор.
После снятия режима нерабочих дней экономическую активность сохранили 180 000 организаций — 70% от общего числа.