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19.05.2020 18:40
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В Петербурге из-за коронавирусных ограничений права на работу лишилась треть предприятий, но половина перешла в онлайн-формат

Ограничения и запрет в связи с распространением коронавируса затронули деятельность 68 390 организаций Северной столицы. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал президенту Владимиру Путину 19 мая на совещании о мерах поддержки экономики, передает пресс-служба Смольного. Всего возможность работать потеряли 680 000 человек.

До введения ограничительных мер в Петербурге работали 247 879 организаций, в которых были заняты 3,05 млн человек. Таким образом, под запрет попала примерно треть предприятий и 22% работников. Впрочем, половина предприятий все это время не сидела сложа руки.

«Многие перевели работу в онлайн-формат — розничная торговля, образование, недвижимость. На сегодняшний день, по экспертным оценкам, на удаленную работу перешли 367 000 человек», — отметил губернатор.

После снятия режима нерабочих дней экономическую активность сохранили 180 000 организаций — 70% от общего числа.

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Комментарии (2)

Ruticon
ну о чем они рассуждают, если уже до 70% предприятий общепита могут вообще не открыться. Какие 30%?
krasnonosov
Кто ответит за убийство 30% экономики?
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