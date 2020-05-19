Без шведского стола и ночных посиделок. Финские бары и рестораны готовятся работать в ограниченном режиме до конца октября

С 1 июня в Финляндии откроются бары и рестораны, но режим работы будет укороченным. Соответствующие поправки в закон представило правительство страны 19 мая.



Изменения будут действовать с 1 июня по 31 октября, говорится в сообщении министерства здравоохранения и соцразвития.

Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, заведения общепита должны будут сократить количество посадочных мест наполовину и обеспечить достаточное расстояние между клиентами, однако в цифрах оно не оговаривается. На террасы ограничение, впрочем, не распространяется. У каждого посетителя должно быть своё место за столом. Ситуации, когда клиент сам накладывает еду, например так называемый шведский стол, исключаются. Все блюда раздаются порционно.