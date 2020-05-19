Без шведского стола и ночных посиделок. Финские бары и рестораны готовятся работать в ограниченном режиме до конца октября
С 1 июня в Финляндии откроются бары и рестораны, но режим работы будет укороченным. Соответствующие поправки в закон представило правительство страны 19 мая.
Изменения будут действовать с 1 июня по 31 октября, говорится в сообщении министерства здравоохранения и соцразвития.
Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, заведения общепита должны будут сократить количество посадочных мест наполовину и обеспечить достаточное расстояние между клиентами, однако в цифрах оно не оговаривается. На террасы ограничение, впрочем, не распространяется. У каждого посетителя должно быть своё место за столом. Ситуации, когда клиент сам накладывает еду, например так называемый шведский стол, исключаются. Все блюда раздаются порционно.
Кафе, барам и ресторанам разрешат работать с 6 до 23 часов. Подавать алкогольные напитки будут с 9 до 22 часов.
Если надзорные органы выявят нарушения, то заведение закроют на месяц.
Как отметила министр базовых социальных услуг Криста Киуру, ограничения останутся в силе до конца октября, но правительство может их пересмотреть и ослабить уже раньше, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.
Предприятия общественного питания были закрыты для посещения 4 апреля 2020 года в связи с пандемией COVID-19.