FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
72.98р78.94р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
19.05.2020 14:42
1
Печать

Без шведского стола и ночных посиделок. Финские бары и рестораны готовятся работать в ограниченном режиме до конца октября

С 1 июня в Финляндии откроются бары и рестораны, но режим работы будет укороченным. Соответствующие поправки в закон представило правительство страны 19 мая.

Изменения будут действовать с 1 июня по 31 октября, говорится в сообщении министерства здравоохранения и соцразвития.

Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, заведения общепита должны будут сократить количество посадочных мест наполовину и обеспечить достаточное расстояние между клиентами, однако в цифрах оно не оговаривается. На террасы ограничение, впрочем, не распространяется. У каждого посетителя должно быть своё место за столом. Ситуации, когда клиент сам накладывает еду, например так называемый шведский стол, исключаются. Все блюда раздаются порционно.

Кафе, барам и ресторанам разрешат работать с 6 до 23 часов. Подавать алкогольные напитки будут с 9 до 22 часов.

Если надзорные органы выявят нарушения, то заведение закроют на месяц.

Как отметила министр базовых социальных услуг Криста Киуру, ограничения останутся в силе до конца октября, но правительство может их пересмотреть и ослабить уже раньше, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Предприятия общественного питания были закрыты для посещения 4 апреля 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

🍔 🐷 Набрали лишний веc на сaмоизоляции? Избaвиться до 15кг жира можно БЕЗ ХИМИИ, диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/dietnt
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний