Испания поддержала планы по созданию посткоронавирусного фонда восстановления Евросоюза
Испания поддержала идею создания фонда в размером 500 миллиардов евро для стимулирования европейской экономики. Позицию вечером 18 мая высказал премьер-министр страны Педро Санчес.
«Мы приветствуем предложение Франции и Германии о создании Европейского фонда восстановления за счет безвозмездных субсидий. Это позитивный шаг в правильном направлении, в соответствии с нашими собственными требованиями», – написал он на странице в Twitter
We welcome the proposal by France and Germany to establish a €500 bn European Recovery Fund based on grants. It is a positive step in the right direction, in line with our own demands. Now its time for #EU to put forward a proper financial package. We should keep moving forward.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 18, 2020
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Планы по созданию фонда в совместном заявлении в понедельник озвучили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Структура должна использовать бюджетные средства Евросоюза для помощи наиболее пострадавшим от пандемии секторам и регионам. По задумке, воспользоваться деньгами могу все 27 стран.