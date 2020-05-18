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18.05.2020 22:55
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Испания поддержала планы по созданию посткоронавирусного фонда восстановления Евросоюза

Испания поддержала идею создания фонда в размером 500 миллиардов евро для стимулирования европейской экономики. Позицию вечером 18 мая высказал премьер-министр страны Педро Санчес.

«Мы приветствуем предложение Франции и Германии о создании Европейского фонда восстановления за счет безвозмездных субсидий. Это позитивный шаг в правильном направлении, в соответствии с нашими собственными требованиями», – написал он на странице в Twitter

.

Планы по созданию фонда в совместном заявлении в понедельник озвучили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Структура должна использовать бюджетные средства Евросоюза для помощи наиболее пострадавшим от пандемии секторам и регионам. По задумке, воспользоваться деньгами могу все 27 стран.

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